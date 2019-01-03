帝京、PKで同点に追いつく！全国高校サッカー選手権 帝京長岡vs長崎総科大附

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、浦和駒場スタジアムで帝京長岡高等学校(男子) vs 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK　17　猪越 優惟

DF　2　小泉 善人 (Cap.)

DF　3　長渡 彗汰

DF　4　吉田 晴稀

DF　6　手塚 克志

MF　5　丸山 喬大

MF　8　田中 克幸

MF　14　谷内田 哲平

MF　22　梨本 夢斗

FW　10　小池 晴輝

FW　11　晴山 岬

GK　1　土岡 優晟

DF　12　本田 翔英

DF　16　吉田 勇介

MF　7　中島 颯太

MF　13　礒貝 飛那大

MF　19　岩﨑 慶太

MF　26　川上 航立

FW　9　冬至 直人

FW　20　矢尾板 岳斗

監督　　古沢 徹

■ 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)

GK　30　甲斐 健斗

DF　4　大切 達矢

DF　5　篠田 翔太

DF　19　古堅 詩音

MF　6　一倉 加偉

MF　8　村上 広樹

MF　10　仲田 瑠

MF　17　千葉 翼

MF　18　鈴木 冬一 (Cap.)

MF　20　一倉 李基

FW　7　下地 春也

GK　12　花崎 太陽

DF　2　朴 宰賢

DF　3　柏木 澪弥

MF　15　奥村 幸司

MF　22　堤 瑠希弥

MF　24　福井 聖也

MF　26　横塚 蓮

FW　11　パク ベグン

FW　27　金 珉瑩

監督　　小嶺 忠敏

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