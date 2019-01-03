【速報中】龍谷vs秋田商は、龍谷が1点リードで前半を折り返す

フクダ電子アリーナで行われている全国高校サッカー選手権3回戦の龍谷高等学校(男子) vs 秋田商業高等学校(男子)の試合は前半を終え、龍谷が秋田商相手に1点リードを奪っています。後半龍谷はリードを維持できるか、秋田商は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 龍谷高等学校(男子)
GK 1 長田 雅裕
DF 3 鵜木 亮良
DF 4 今村 慎二
DF 5 黒木 聖也 (Cap.)
DF 6 長塚 樹
MF 8 横山 太一
MF 9 宮崎 優生
MF 10 後藤 嵩裕
MF 14 坂口 明日斗
FW 7 寺坂 洸希
FW 16 出口 陸
GK 12 加藤 豪人
DF 2 野﨑 将
DF 18 柴田 陸玖
DF 19 紫垣 翼
MF 13 田中 琳太郎
MF 15 内田 晴斗
MF 23 松尾 亮汰
MF 24 石橋 啓士
FW 11 竹島 海太
監督 太田 恵介
■ 秋田商業高等学校(男子)
GK 12 山口 雄也
DF 2 山本 翔太
DF 3 松野 真士
DF 5 高橋 海陽
DF 18 田近 奈生
MF 6 富田 蓮史郎
MF 8 伊藤 拓
MF 9 鈴木 宝 (Cap.)
MF 10 原田 悠翔
MF 11 鈴木 銀華
FW 7 長谷川 悠
GK 1 成田 佳輝
DF 4 小日山 涼生
DF 20 武石 恭諒
DF 28 藤原 歩
MF 13 加藤 諒竜
MF 14 柏谷 一輝
MF 29 笹原 歩起
FW 24 糟谷 歩
FW 30 久保 潤竜
監督 小林 克