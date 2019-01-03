【後半キックオフ！ベスト4最後の座はどちらの高校に！？】全国高校ラグビー大会 流経大柏vs常翔学園

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで流通経済大学付属柏高等学校(男子) vs 常翔学園高等学校(男子)の試合の後半キックオフ！
メンバー
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
1 葛西 拓斗
2 作田 駿介
3 神田 剛
4 星野 竜輝
5 八木澤 龍翔
6 篠澤 輝
7 木村 倭
8 當眞 真
9 諸井 琉哉
10 家村 健太
11 金澤 春樹
12 土居 大吾
13 柳田 翔吾
14 永山 大地
15 浅見 亮太郎
16 石水 健太
17 中山 郁大
18 吉村 一将
19 田口 竜生
20 白川 竜士
21 當眞 寮
22 岡田 和暉
23 横山 伊織
24 髙橋 三也
25 伊藤 龍太郎
■ 常翔学園高等学校(男子)
1 山本 敦輝
2 山田 凜太朗
3 為房 慶次朗
4 梁本 旺義
5 木戸 大士郎
6 岩本 晃伸
7 原 透和
8 石田 吉平
9 前田 翔哉
10 石井 豪
11 山川 一瑳
12 北田 駆
13 岡野 喬吾
14 髙井 優志
15 竹内 駿
16 髙井 翔太
17 上野 聡大
18 西條 航
19 辻 時羽
20 生駒 創大郎
21 中村 英人
22 吉田 優介
23 山本 紫温
24 目良 成世