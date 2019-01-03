【後半25分経過】全国高校サッカー選手権 青森山田vs大津

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、等々力陸上競技場で青森山田高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 青森山田高等学校(男子)
GK 1 飯田 雅浩 (Cap.)
DF 2 橋本 峻弥
DF 3 豊島 基矢
DF 4 二階堂 正哉
DF 5 三國 ケネディ エブス
DF 15 澤田 貴史
MF 6 天笠 泰輝
MF 7 武田 英寿
MF 10 檀崎 竜孔
MF 11 バスケス バイロン
FW 9 佐々木 銀士
GK 12 三文字 瑠衣
DF 16 鳥海 昴
DF 17 藤原 優大
DF 20 神田 駿斗
MF 8 武 眞大
MF 14 宍戸 俊明
MF 26 浦川 流輝亜
FW 13 小松 慧
FW 22 南谷 陽介
監督 黒田 剛
■ 熊本県立大津高等学校(男子)
GK 1 松村 龍之介
DF 2 西原 大地
DF 3 岩本 侑大
DF 5 吉村 仁志
DF 6 福島 隼斗 (Cap.)
MF 8 大竹 悠聖
MF 10 水野 雄太
MF 14 高見 柊真
MF 15 富永 大翔
FW 9 大崎 舜
FW 11 奥原 零偉
GK 21 福山 翔紀
DF 4 毛利 友哉
DF 12 吉田 陽三郎
MF 7 松原 亘紀
MF 17 上田 颯太
MF 19 濃野 公人
MF 24 馬場 大暉
MF 28 藤井 瑛斗
FW 29 宮原 愛輝
監督 古閑 健士