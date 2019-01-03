【全国高校サッカー選手権3回戦】帝京長岡が長崎総科大附との一進一退を制す

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、浦和駒場スタジアムで帝京長岡高等学校(男子) vs 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、帝京長岡は1点、長崎総科大附は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、長崎総科大附は帝京長岡のゴールを割ることはできず、一方帝京長岡は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、帝京長岡は、1点差で長崎総科大附を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 帝京長岡高等学校(男子)
GK 17 猪越 優惟
DF 2 小泉 善人 (Cap.)
DF 3 長渡 彗汰
DF 4 吉田 晴稀
DF 6 手塚 克志
MF 5 丸山 喬大
MF 8 田中 克幸
MF 14 谷内田 哲平
MF 22 梨本 夢斗
FW 10 小池 晴輝
FW 11 晴山 岬
GK 1 土岡 優晟
DF 12 本田 翔英
DF 16 吉田 勇介
MF 7 中島 颯太
MF 13 礒貝 飛那大
MF 19 岩﨑 慶太
MF 26 川上 航立
FW 9 冬至 直人
FW 20 矢尾板 岳斗
監督 古沢 徹
■ 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)
GK 30 甲斐 健斗
DF 4 大切 達矢
DF 5 篠田 翔太
DF 19 古堅 詩音
MF 6 一倉 加偉
MF 8 村上 広樹
MF 10 仲田 瑠
MF 17 千葉 翼
MF 18 鈴木 冬一 (Cap.)
MF 20 一倉 李基
FW 7 下地 春也
GK 12 花崎 太陽
DF 2 朴 宰賢
DF 3 柏木 澪弥
MF 15 奥村 幸司
MF 22 堤 瑠希弥
MF 24 福井 聖也
MF 26 横塚 蓮
FW 11 パク ベグン
FW 27 金 珉瑩
監督 小嶺 忠敏