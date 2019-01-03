【全国高校サッカー選手権3回戦】帝京長岡が長崎総科大附との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、浦和駒場スタジアムで帝京長岡高等学校(男子) vs 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、帝京長岡は1点、長崎総科大附は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、長崎総科大附は帝京長岡のゴールを割ることはできず、一方帝京長岡は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、帝京長岡は、1点差で長崎総科大附を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK 17 猪越 優惟

DF 2 小泉 善人 (Cap.)

DF 3 長渡 彗汰

DF 4 吉田 晴稀

DF 6 手塚 克志

MF 5 丸山 喬大

MF 8 田中 克幸

MF 14 谷内田 哲平

MF 22 梨本 夢斗

FW 10 小池 晴輝

FW 11 晴山 岬

GK 1 土岡 優晟

DF 12 本田 翔英

DF 16 吉田 勇介

MF 7 中島 颯太

MF 13 礒貝 飛那大

MF 19 岩﨑 慶太

MF 26 川上 航立

FW 9 冬至 直人

FW 20 矢尾板 岳斗

監督 古沢 徹

■ 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)

GK 30 甲斐 健斗

DF 4 大切 達矢

DF 5 篠田 翔太

DF 19 古堅 詩音

MF 6 一倉 加偉

MF 8 村上 広樹

MF 10 仲田 瑠

MF 17 千葉 翼

MF 18 鈴木 冬一 (Cap.)

MF 20 一倉 李基

FW 7 下地 春也

GK 12 花崎 太陽

DF 2 朴 宰賢

DF 3 柏木 澪弥

MF 15 奥村 幸司

MF 22 堤 瑠希弥

MF 24 福井 聖也

MF 26 横塚 蓮

FW 11 パク ベグン

FW 27 金 珉瑩

監督 小嶺 忠敏