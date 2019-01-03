【全国高校サッカー選手権3回戦】青森山田が大津を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、等々力陸上競技場で青森山田高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、青森山田は試合を有利に進め、大津からリードを奪う展開。

前半終了時点で、青森山田は2点、大津は0点となる。

後半に入り、大津は青森山田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、青森山田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、青森山田は、3点もの大差をつけ、大津を降しての勝利です。

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メンバー

■ 青森山田高等学校(男子)

GK 1 飯田 雅浩 (Cap.)

DF 2 橋本 峻弥

DF 3 豊島 基矢

DF 4 二階堂 正哉

DF 5 三國 ケネディ エブス

DF 15 澤田 貴史

MF 6 天笠 泰輝

MF 7 武田 英寿

MF 10 檀崎 竜孔

MF 11 バスケス バイロン

FW 9 佐々木 銀士

GK 12 三文字 瑠衣

DF 16 鳥海 昴

DF 17 藤原 優大

DF 20 神田 駿斗

MF 8 武 眞大

MF 14 宍戸 俊明

MF 26 浦川 流輝亜

FW 13 小松 慧

FW 22 南谷 陽介

監督 黒田 剛

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK 1 松村 龍之介

DF 2 西原 大地

DF 3 岩本 侑大

DF 5 吉村 仁志

DF 6 福島 隼斗 (Cap.)

MF 8 大竹 悠聖

MF 10 水野 雄太

MF 14 高見 柊真

MF 15 富永 大翔

FW 9 大崎 舜

FW 11 奥原 零偉

GK 21 福山 翔紀

DF 4 毛利 友哉

DF 12 吉田 陽三郎

MF 7 松原 亘紀

MF 17 上田 颯太

MF 19 濃野 公人

MF 24 馬場 大暉

MF 28 藤井 瑛斗

FW 29 宮原 愛輝

監督 古閑 健士