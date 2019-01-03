【全国高校サッカー選手権3回戦】日本航空が丸岡との一進一退を制す

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、駒沢陸上競技場で福井県立丸岡高等学校(男子) vs 日本航空高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、日本航空は2点、丸岡は2点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、丸岡は日本航空のゴールを割ることはできず、一方日本航空は好機を活かし得点しました。
最終スコアは3 - 2となり、日本航空は、1点差で丸岡を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 福井県立丸岡高等学校(男子)
GK 1 倉持 一輝
DF 2 遠藤 悠生
DF 3 十九波 賢信
DF 5 北 龍斗
DF 7 松下 大真
MF 8 小林 晃喜
MF 10 宮永 任 (Cap.)
MF 13 馬場 脩介
FW 6 山下 深志
FW 9 田海 寧生
FW 11 明間 希
GK 17 山口 和真
DF 12 中出 伶央
DF 22 飯田 晃明
MF 4 角山 暉
MF 14 川中 浩夢
MF 16 宮本 椋平
MF 24 田中 悠斗
FW 15 小野木 龍成
FW 18 中村 晃大
監督 小阪 康弘
■ 日本航空高等学校(男子)
GK 1 橋本 亮太
DF 2 篠原 靖
DF 3 能口 岳斗
DF 4 小田 翔大
MF 5 栗原 巧貴
MF 6 塚越 誠也 (Cap.)
MF 7 中島 偉吹
MF 8 齊藤 泰征
FW 10 師岡 柊生
FW 11 坂本 順平
FW 17 稲見 龍翔
GK 12 池端 真行
DF 13 嶋津 柚杏
DF 14 村本 皓汰
DF 22 庄司 景翔
MF 15 渡辺 脩人
MF 16 加藤 祥真
FW 9 江井 晋之助
FW 18 千葉 玲音
FW 20 周 余冶
監督 仲田 和正