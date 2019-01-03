【全国高校サッカー選手権3回戦】日本航空が丸岡との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、駒沢陸上競技場で福井県立丸岡高等学校(男子) vs 日本航空高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、日本航空は2点、丸岡は2点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、丸岡は日本航空のゴールを割ることはできず、一方日本航空は好機を活かし得点しました。

最終スコアは3 - 2となり、日本航空は、1点差で丸岡を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 福井県立丸岡高等学校(男子)

GK 1 倉持 一輝

DF 2 遠藤 悠生

DF 3 十九波 賢信

DF 5 北 龍斗

DF 7 松下 大真

MF 8 小林 晃喜

MF 10 宮永 任 (Cap.)

MF 13 馬場 脩介

FW 6 山下 深志

FW 9 田海 寧生

FW 11 明間 希

GK 17 山口 和真

DF 12 中出 伶央

DF 22 飯田 晃明

MF 4 角山 暉

MF 14 川中 浩夢

MF 16 宮本 椋平

MF 24 田中 悠斗

FW 15 小野木 龍成

FW 18 中村 晃大

監督 小阪 康弘

■ 日本航空高等学校(男子)

GK 1 橋本 亮太

DF 2 篠原 靖

DF 3 能口 岳斗

DF 4 小田 翔大

MF 5 栗原 巧貴

MF 6 塚越 誠也 (Cap.)

MF 7 中島 偉吹

MF 8 齊藤 泰征

FW 10 師岡 柊生

FW 11 坂本 順平

FW 17 稲見 龍翔

GK 12 池端 真行

DF 13 嶋津 柚杏

DF 14 村本 皓汰

DF 22 庄司 景翔

MF 15 渡辺 脩人

MF 16 加藤 祥真

FW 9 江井 晋之助

FW 18 千葉 玲音

FW 20 周 余冶

監督 仲田 和正