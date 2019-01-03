【流経大柏が逆転のトライ！】全国高校ラグビー大会 流経大柏vs常翔学園

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで流通経済大学付属柏高等学校(男子) vs 常翔学園高等学校(男子)の試合が行われている。後半26分、流経大柏が見事トライを決めた！！！！！！逆転！！！！

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メンバー

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

　1　葛西 拓斗

　2　作田 駿介

　3　神田 剛

　4　星野 竜輝

　5　八木澤 龍翔

　6　篠澤 輝

　7　木村 倭

　8　當眞 真

　9　諸井 琉哉

　10　家村 健太

　11　金澤 春樹

　12　土居 大吾

　13　柳田 翔吾

　14　永山 大地

　15　浅見 亮太郎

　16　石水 健太

　17　中山 郁大

　18　吉村 一将

　19　田口 竜生

　20　白川 竜士

　21　當眞 寮

　22　岡田 和暉

　23　横山 伊織

　24　髙橋 三也

　25　伊藤 龍太郎

■ 常翔学園高等学校(男子)

　1　山本 敦輝

　2　山田 凜太朗

　3　為房 慶次朗

　4　梁本 旺義

　5　木戸 大士郎

　6　岩本 晃伸

　7　原 透和

　8　石田 吉平

　9　前田 翔哉

　10　石井 豪

　11　山川 一瑳

　12　北田 駆

　13　岡野 喬吾

　14　髙井 優志

　15　竹内 駿

　16　髙井 翔太

　17　上野 聡大

　18　西條 航

　19　辻 時羽

　20　生駒 創大郎

　21　中村 英人

　22　吉田 優介

　23　山本 紫温

　24　目良 成世

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