【全国高校サッカー選手権3回戦】秋田商が龍谷をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、フクダ電子アリーナで龍谷高等学校(男子) vs 秋田商業高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、龍谷は1 - 0で秋田商に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、秋田商が、龍谷を4 - 2にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 龍谷高等学校(男子)

GK 1 長田 雅裕

DF 3 鵜木 亮良

DF 4 今村 慎二

DF 5 黒木 聖也 (Cap.)

DF 6 長塚 樹

MF 8 横山 太一

MF 9 宮崎 優生

MF 10 後藤 嵩裕

MF 14 坂口 明日斗

FW 7 寺坂 洸希

FW 16 出口 陸

GK 12 加藤 豪人

DF 2 野﨑 将

DF 18 柴田 陸玖

DF 19 紫垣 翼

MF 13 田中 琳太郎

MF 15 内田 晴斗

MF 23 松尾 亮汰

MF 24 石橋 啓士

FW 11 竹島 海太

監督 太田 恵介

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK 12 山口 雄也

DF 2 山本 翔太

DF 3 松野 真士

DF 5 高橋 海陽

DF 18 田近 奈生

MF 6 富田 蓮史郎

MF 8 伊藤 拓

MF 9 鈴木 宝 (Cap.)

MF 10 原田 悠翔

MF 11 鈴木 銀華

FW 7 長谷川 悠

GK 1 成田 佳輝

DF 4 小日山 涼生

DF 20 武石 恭諒

DF 28 藤原 歩

MF 13 加藤 諒竜

MF 14 柏谷 一輝

MF 29 笹原 歩起

FW 24 糟谷 歩

FW 30 久保 潤竜

監督 小林 克