〔地震〕熊本県和水町で震度6弱、津波の心配なし(1/3)

気象庁によると、3日18:10頃、熊本県熊本地方を震源とするM5.0の地震があり、熊本県和水町で震度6弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：1月3日18:10頃

・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯33.0度、東経130.6度)

・震源の深さ：約10km

・地震の規模：M5.0(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度6弱】

・熊本県 ：和水町江田＊

【震度5弱】

・熊本県 ：熊本北区植木町＊、玉東町木葉＊

【震度4】

・熊本県 ：荒尾市宮内出目＊、玉名市築地、玉名市中尾＊、玉名市岱明町＊、玉名市横島町＊、山鹿市老人福祉センター＊、山鹿市菊鹿町＊、山鹿市鹿本町＊、山鹿市鹿央町＊、山鹿市鹿北町＊、菊池市七城町＊、菊池市隈府＊、菊池市旭志＊、合志市竹迫＊、南関町関町＊、和水町板楠＊、西原村小森＊

・福岡県 ：大牟田市昭和町＊、柳川市三橋町＊、みやま市山川町＊、みやま市高田町＊

【震度3】

・熊本県 ：熊本中央区大江＊、熊本東区佐土原＊、熊本西区春日、熊本南区富合町＊、山鹿市山鹿＊、菊池市泗水町＊、宇土市浦田町＊、上天草市大矢野町、宇城市松橋町、宇城市不知火町＊、宇城市豊野町＊、阿蘇市波野＊、阿蘇市内牧＊、天草市有明町＊、熊本美里町永富＊、長洲町長洲＊、大津町引水＊、菊陽町久保田＊、産山村山鹿＊、熊本高森町高森＊、南阿蘇村吉田＊、南阿蘇村河陰＊、南阿蘇村河陽＊、嘉島町上島＊、益城町惣領、山都町浜町＊、山都町大平＊

・福岡県 ：大牟田市笹林、大牟田市有明町＊、久留米市津福本町、久留米市小森野町＊、久留米市三潴町＊、久留米市北野町＊、柳川市大和町＊、柳川市本町＊、八女市黒木町北木屋、八女市吉田＊、八女市黒木町今＊、八女市立花町＊、八女市矢部村＊、八女市本町＊、八女市上陽町＊、筑後市山ノ井＊、大川市酒見＊、うきは市吉井町＊、朝倉市堤＊、朝倉市菩提寺＊、朝倉市杷木池田＊、みやま市瀬高町＊、大木町八町牟田＊、福岡広川町新代＊

・佐賀県 ：佐賀市駅前中央、佐賀市栄町＊、佐賀市三瀬＊、佐賀市川副＊、武雄市武雄町武雄＊、神埼市神埼＊、神埼市千代田＊、上峰町坊所＊、みやき町中原＊、みやき町三根＊、太良町多良

・長崎県 ：島原市下折橋町＊、島原市有明町＊、雲仙市国見町、雲仙市小浜町雲仙、雲仙市瑞穂町＊、雲仙市吾妻町＊、南島原市口之津町＊、南島原市深江町＊

・大分県 ：日田市前津江町＊、日田市中津江村栃野＊

・宮崎県 ：椎葉村下福良＊、宮崎美郷町田代＊、高千穂町三田井