平成から新たな時代に変わろうとする今、一昔前では考えられなかった関係の親子に注目する番組『イマドキ親子の事件簿』(TBS・MBS系)が2日に放送され、今話題になっている中学生デザイナー・Laraちゃんに密着し、ネットで大きな話題になっています。

■人気デザイナーは中学1年生

View this post on Instagram

. . Memory of summer 2017 in Les get 🇫🇷 . #夏の思い出 #レジェ🇫🇷 #家族みたいに大切な人たち #2017summer #lesget #happybirthday @elo7974 #myfavoritepeople

A post shared by Lara(@fa_la_lara) on Sep 10, 2017 at 7:17am PDT

人気ブランド『Samantha Thavasa』のデザイナーとして年間1000万円の契約を結んでいるLaraちゃんは現在、13歳の中学1年生。

View this post on Instagram

. October collection now on sale @samantha.thavasa.petit.choice . Sammie in London 🇬🇧❤️ . サミーのロンドン旅行🇬🇧❤️ . @samantha.thavasa.petit.choice #🇬🇧 #10/9まで #スペシャルキャンペーン #詳しくは@samantha.thavasa.petit.choice #でみてね

A post shared by Lara(@fa_la_lara) on Oct 7, 2017 at 7:16am PDT

View this post on Instagram

Laraクリスマスコレクション登場!cuteな総柄シリーズはホリデーシーズンにぴったり☃️❄️web、店頭でも大人気アイテムです🎁 ☑︎ Laraクリスマスコレクション Price: ポーチ¥8,000+(tax) キラキラiPhone 6-8ケース¥6,000+(tax):ピンク 総柄iPhoneケース 6-8¥5,500+(tax) ファスナーチャームHappyHoliday¥3,500+(tax) ラウンド長財布¥19,000+(tax) キーケース¥11,000+(tax) 折財布¥15,000+(tax) バッグチャームHappyHoliday¥4,000+(tax) . #samanthathavasapetitchoice #サマンサタバサプチチョイス#キーケース#keycase #wallet#長財布#財布#ミニ財布#mini財布#miniwallet#minimalist#収納#冬小物#プレゼント#present#クリスマス#クリスマスプレゼント#クリスマス限定#クリスマスコレクション#lara#artistlara#ララコレクション#ララ#イラスト#サマンサララ#christmas#christmaspresent #xmas#xmaspresent

A post shared by Samantha Thavasa Petit Choice(@samantha.thavasa.petit.choice) on Dec 1, 2018 at 9:09pm PST

イラストの色使いがとっても可愛いです。可愛い動物のキャラクターやドーナツを書くことが多いんだとか。

その実力には有名人もお墨付き。元AKB48の小嶋陽菜さんも愛用しており、初めて見たときは衝撃を受けたそう。女の子の憧れのこじはるが気に入るなんてすごいですよね。

■好きなことをとことんさせる

天才少女laraちゃんのお母さんは「ずっとゲームやっているとか別に良いと思う。なんでもとことん行けば。その子を認めた上げることが大事」と話していました。無理に習い事などは押し付けず、とことん好きな絵を書かせていたそうです。

4姉妹の長女だったLaraちゃんのお母さんは「いい子でないと周りをガッカリさせる」と周りの目を気にしながら、自分を押し殺してきたそう。そんな自身の経験から子供には自由にのびのびと過ごして欲しい思ったのでしょう。

小さい頃から絵が書くのが大好きだったLaraちゃんの才能を開花させたのもお母さん。Laraちゃんの自由な発想や感性はこのお母さんだからこそ、生まれたのかもしれません。

■視聴者も驚き

番組を見た視聴者はその才能に驚きを隠せなかったようです。

「Laraちゃんほんまにすごいな…今テレビで見てるけどいつ見ても刺激もらえる!」

「サマンサタバサが1000万で契約してるデザイナーが子供でびっくらぽん」

「サマンサのデザイナーのLalaちゃんってほんとすごいなー。感心する」

■豪華すぎるInstagram

LaraちゃんのInstagramは世界各国の投稿でたくさん。Laraちゃんは両親の仕事の関係で、海外に行くことがとても多いようです。また、Laraちゃん自身もデザイナーとして海外に行くこともあるのかもしれません。中には有名人との交流を思わせる投稿も。

View this post on Instagram

. Paris is always a good idea 🇫🇷 . #myfavoriteword #audryhepburn #paris . 今年はじめてのパリ🇫🇷 . #パリ

A post shared by Lara(@fa_la_lara) on Sep 3, 2018 at 3:22am PDT

View this post on Instagram

Poolside Lunch🍔💥 always the best kind of lunch! 🍒🍉🍓 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ トルコは日本と同じくらい暑かったけど、日本よりもずっと乾燥していた🤸🏻‍♀️!プールサイドランチ🍔🥓🍍yummy ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ #cappadociaturkey #cappadocia #museumhotel

A post shared by Lara(@fa_la_lara) on Aug 2, 2018 at 1:37am PDT

View this post on Instagram

These are very special shirts which my favorite illustrator @daichi19831127 drew me as a surprise 🎨🖌 @saekoofficial wore my special birthday shirt for me . 😍 What a lovely surprise 😆 . 誕生日の日♡朝ごはんに行ったら 紗栄子ちゃんが サプライズで 私の大好きな @daichi19831127 が 私の絵をかいてくれたTシャツ着て待っててくれたよ。うれしかったなぁ♡🎨🖌😳-🎂 . #サプライズ #12才の誕生日 #12才1日目 #ありがとう @daichi19831127 @josiesrunway @saekoofficial @tomohannah #感謝🙏 #さえこちゃんスタイルいいなあ #やさしいさえこちゃん #ダイチさんありがとう

A post shared by Lara(@fa_la_lara) on Jun 24, 2017 at 4:21am PDT

海外のたくさんの風景を見て想像をさらに膨らませるLaraちゃん。彼女が活躍するその背景には、個性を大事にするお母さんと、素敵な家庭環境があるからかもしれませんね。

(文/fumumu編集部・加賀谷 レナ)