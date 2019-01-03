熊本県熊本で震度6弱の地震　津波の心配なし(1月3日午後6時10分)

1月3日午後6時10分、熊本県熊本で震度6弱の地震を観測した。

震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは5．0と推定される。

＜地域最大震度＞

震度6弱 熊本県熊本

震度4 福岡筑後

震度3 熊本阿蘇 熊本天草・芦北 佐賀南部 長崎島原半島 大分西部 宮崎北部山沿い

震度2 熊本球磨 福岡県福岡 福岡北九州 福岡筑豊 佐賀北部 長崎北部 長崎南西部 大分北部 大分中部 大分南部 宮崎北部平野部 宮崎南部平野部 宮崎南部山沿い 山口西部 山口中部 愛媛南予 鹿児島薩摩

震度1 長崎壱岐 山口北部 山口東部 鹿児島甑島 島根西部 広島南西部 高知西部

＜市町村震度＞

震度6弱 和水町

震度5弱 熊本北区 玉東町

震度4 荒尾市 玉名市 山鹿市 菊池市 合志市 南関町 西原村 大牟田市 柳川市 みやま市

震度3 熊本中央区 熊本東区 熊本西区 熊本南区 宇土市 宇城市 熊本美里町 長洲町 大津町 菊陽町 嘉島町 益城町 山都町 阿蘇市 産山村 熊本高森町 南阿蘇村 上天草市 天草市 久留米市 八女市 筑後市 大川市 うきは市 朝倉市 大木町 福岡広川町 佐賀市 武雄市 神埼市 上峰町 みやき町 太良町 島原市 雲仙市 南島原市 日田市 椎葉村 宮崎美郷町 高千穂町

震度2 八代市 御船町 甲佐町 氷川町 南小国町 熊本小国町 水俣市 芦北町 人吉市 錦町 多良木町 湯前町 水上村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町 小郡市 筑前町 東峰村 大刀洗町 福岡博多区 福岡中央区 福岡南区 福岡西区 福岡早良区 春日市 宗像市 太宰府市 福岡古賀市 糸島市 福岡那珂川市 行橋市 苅田町 みやこ町 上毛町 飯塚市 嘉麻市 桂川町 添田町 福岡川崎町 大任町 赤村 鳥栖市 多久市 佐賀鹿島市 小城市 嬉野市 吉野ヶ里町 基山町 江北町 白石町 唐津市 伊万里市 玄海町 有田町 平戸市 松浦市 川棚町 長崎市 諫早市 大村市 竹田市 九重町 玖珠町 中津市 豊後高田市 宇佐市 別府市 臼杵市 津久見市 由布市 佐伯市 豊後大野市 日之影町 五ヶ瀬町 延岡市 西都市 高鍋町 木城町 川南町 宮崎都農町 宮崎市 国富町 綾町 都城市 小林市 高原町 山陽小野田市 山口市 防府市 伊方町 薩摩川内市 霧島市 伊佐市 長島町 湧水町

震度1 津奈木町 苓北町 相良村 福岡東区 福岡城南区 筑紫野市 大野城市 福津市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町 北九州門司区 北九州若松区 北九州小倉南区 北九州八幡東区 北九州八幡西区 豊前市 中間市 芦屋町 遠賀町 吉富町 築上町 直方市 田川市 宮若市 小竹町 鞍手町 香春町 糸田町 福智町 大町町 佐世保市 東彼杵町 佐々町 西海市 長与町 時津町 壱岐市 国東市 姫島村 大分市 杵築市 日出町 西米良村 諸塚村 日向市 新富町 門川町 えびの市 三股町 下関市 宇部市 下松市 萩市 阿武町 柳井市 周防大島町 上関町 田布施町 平生町 西予市 阿久根市 鹿児島出水市 いちき串木野市 姶良市 さつま町 薩摩川内市甑島 浜田市 益田市 吉賀町 広島西区 江田島市 府中町 宿毛市 黒潮町

なお、この地震による津波の心配はない。