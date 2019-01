一度は観たい！南仏プロヴァンスのラベンダー畑とっておきスポット３選【現地ルポ】

フランスで大人気の観光スポットのひとつがプロヴァンス地方のラベンダー畑。見頃の時期には世界中から観光客が訪れます。ひと言にプロヴァンスのラベンダーといっても、絶景スポットがあちこちに点在しているので、実際調べてみるとどに行ったらいいのか悩むこともあるのでは?

そこで今回は、日本ですでに知られる人気のスポットから、日本人観光客がまだ少ない穴場まで、とっておきのラベンダー観光3スポットをご紹介します。

プロヴァンス地方のラベンダーの見頃はいつ頃?

せっかく訪れるなら、一面がラベンダー色に染まる風景に囲まれてみたいですよね。その年によって多少の誤差があるものの、開花時期は例年6月下旬頃と言われています。7月上旬頃から徐々に見頃を迎え、7月中旬以降になると収穫時期がスタート。収穫が始まると周辺の香りが一気に増して、一帯がラベンダーの香りに包まれます。

歴史あるセナンク修道院(Abbaye Notre-Dame de Sénanque)

南仏の都市アヴィニョン(Avignon)から東へ50km、セナンク修道院は深い谷間にひっそりと佇むように建っています。毎年数多くの観光客が訪れるラベンダーの名所で、約900年もの歴史を誇る修道院の歴史を学べるガイド付き観光を実施。現在も修道士たちが生活をしている空間に入場し、礼拝所や中庭などいろいろな場所を案内してくれます。もちろんガイドなしの入場もOK。近くには、「フランスで一番美しい村」の一つに選ばれているゴルド(Gordes)というかわいらしい村があり、渓谷美を眺めながらのカフェや散歩をするのも楽しいですよ。

【公式サイト(英語)】https://www.senanque.fr/en/map-access/

【住所】Abbaye Notre-Dame de Sénanque, 84220 Gordes

【アクセス】

車:アヴィニョン(Avignon)駅から車で1時間

バス:カヴァイヨン(Cavaillon)駅からゴルドまで平日1日1本バスが運行。

(17番バス、片道約30分、片道2.60€(2018年現在))、ゴルドからタクシーで5分

(バス時刻表(フランス語):https://www.luberoncotesud.com/fichier/262.pdf

ヴァランソル高原(Valensole)のアンジェルヴァン(Angelvin)家ラベンダー農園

南仏にあるヴェルドン地方自然公園の中にあるのがヴァランソル高原。プロヴァンス地方のラベンダー観光で人気のエリアです。一帯を車で走っていると左右正面にラベンダー畑の絶景が続く正に名所。その一帯にあるラベンダー農園がアンジェルヴァン(Angelvin)家です。工場見学を実施していたり、石鹸やエッセンシャルオイル、ポプリや食品など、数々のラベンダーグッズがそろうお土産屋さんも併設しています。

【公式サイト(フランス語のみ)】http://www.lavande-valensole.fr/content/6-visite

【住所】Campagne Neuve, 04210 Valensole, France

【アクセス】

車:エクサンプロバンス(Aix-en-Province)駅から車で50分

バス:マノスク(Manosque)駅からヴァランソルまで1日2~4本バスが運行。

(133番バス、片道20分、片道1€(2018年現在))、ヴァランソルからタクシーで5分

(バス時刻表(フランス語):http://autocars-sumian.fr/LIGNES/pdf/L133.pdf)

のんびりとラベンダー畑を堪能できるエッセンシャル・ドゥ・ラヴァンド

南仏の中では北の方、シャントメルル・レ・グリニャン(Chantemerle-lès-Grignan)と呼ばれる小さな町のはずれにある個人経営のラベンダー農家です。日本で一般的に知られているラベンダー観光の名所、ヴァランソルやアヴィニョン方面からは少し離れているので、あまり日本人観光客は訪れていない穴場スポット。石造りのかわいらしい建物とラベンダー畑の絵になる風景が印象的な場所です。同じラベンダーの中でも品種は様々あり、いくつかの品種の香りの嗅ぎ分け体験などもさせてくれます。実際に嗅いでみると、スパイシーな香りが強かったり甘い香りが強かったり、品種によって微妙な違いが感じられて興味深い体験に。オーガニックにこだわった製法で作られるラベンダーグッズはここでしかなかなか手に入らないものばかりです。

【公式サイト(英語)】http://essentiel-de-lavande.com/en/content/7-visiting-the-domain

【住所】1554 chemin de la suquée, Les Homais, 26130 Clansayes, France

【アクセス】

車:ピエールラット(Pierrelatte)駅から車で約20分

[all photos by minacono]

