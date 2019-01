三太郎：新春に「高杉くん」シリーズとコラボ　主題歌はGReeeeN

au「三太郎」シリーズ新作「一緒にいこう」編の一場面

auの人気CM「三太郎」シリーズの新作「一緒にいこう」編が1日から放送されている。今回は、俳優の神木隆之介さんらが出演する同社のCM「意識高すぎ!高杉くんシリーズ」とコラボ。新作には、桃太郎(松田翔太さん)ら三太郎シリーズのメンバーと、高杉くん(神木さん)ら高杉くんシリーズのメンバーが、大きな木の下に集結する場面が映し出されている。CMの主題歌は、4人組ボーカルグループ「GReeeeN」が担当している。

新作「一緒にいこう」編は、三太郎と鬼ちゃん(菅田将暉さん)がサッカーをして遊ぶ姿や、羽子板を楽しむかぐや姫(有村架純さん)ら三姫、サッカーやバドミントンをする高杉くんら、おなじみのキャラクターが続々と登場。最後は、大きな木の下に全員が集合し、朝日を見つめるシーンが描かれている。

「GReeeeN」が担当する主題歌「一緒にいこう」は、米野球ファンの愛唱歌「Take Me Out to the Ball Game(私を野球に連れてって)」と、バッハの「Jesus bleibet meine Freude(主よ人の望みの喜びよ)」の2曲をアレンジした楽曲となっている。

◇GReeeeNのコメント

明けましておめでとうございます! GReeeeNと申します! いつも楽しみにしている三太郎のテレビコマーシャル。あの三太郎の皆さんと!GReeeeNが一緒に2019年のスタートが切れるだなんて……うれD。三太郎と個性豊かな仲間たちのように、僕らも手を取り合って、「一緒にいこう」と言い合いながら唄を作りました! CMをご覧の皆様も、大切な誰かと一緒に、2019年が良き年になりますよう願っております! 2019年も、一緒にいこう!!!!