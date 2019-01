2019年はどんな年に?

授かった縁を大切にして、発展させたい。(シリーグースさん)

【編】 転職、新天地でのご活躍をお祈りします!

自分のやりたいことに集中し、それに向かって今までよりも前進できる年にしたい。(ワン子さん)

【編】 芸術作品を制作しているというワン子さん。ますます意欲的に創作活動に取り組まれますよう。

もっと独立できるように、ニューヨークで自立して、新生活がスタートしたい。(紅葉ちゃんさん)

【編】 大変な1年だったようですが、19年は幸多き年になりますように!

ニューヨーカーと言われるように基盤を固めたい。(A子さん)

【編】 2年目、きっとニューヨーカーに磨きがかかる年になるでしょう。

ステップアップです。毎年のことですが、上のステージへ確実にワンステップ登ること。(Cさん)

【編】 着実に一歩ずつ。大切な姿勢ですね。

ケセラセラ。(猫女さん)

【編】 あまり気負わず、そういうゆったりした気構えも大切ですね。

今までの経験を根付かせて、多くの人たちとシェアしたい。(B子さん)

【編】 まいてきた種が実りますよう、祈っております。

来年は英国駐在からニューヨークに戻る予定なので、いろんな意味でターニングポイントになるといいな、と思っています。19年はニューヨークにて「再スタートを切る年」です。(りんたさん)

【編】 気合い十分ですね! りんたさんのニューヨークご到着をお待ちしていますね。

今年よりいい年に!(四十路男さん)

【編】 毎年ステップアップですね。

楽しいことがいっぱいある年にしたい。(ブルックリン在住Tさん)

【編】 きっとありますよ!

◎皆さん、前向きなお気持ちですね。どうぞ良いお年を! 来年もジャピオンをよろしくお願いいたします。

どうする? どうなる? 2019年

泣いても笑っても2019年はすぐそこに。すっきりした気持ちで新年を迎えよう。ジャピオンも新たな取り組みを順次始める。

ニューヨークで突こう除夜の鐘

ニューヨークでも除夜の鐘を突ける場所があるのをご存知だろうか。今年も大みそかの夜、2時間にわたってその機会が訪れる。マンハッタン区リバーサイドにある「ニューヨーク仏教会」で行われる。最寄りは地下鉄1ラインの103ストリート駅。

池田アール住職による法話と読経があり、そして「ハイライト」は大きな鐘を突く場面。煩悩の数(諸説あり)と同じ108回突く。来訪者は皆、順番に鐘を突くことができ、お焼香をすることもできるという。

担当者は「このような流れで新年を新鮮な気持ちで迎える準備をしていきます。深夜に除夜の鐘を突く日本と違い、私たちニューヨーク仏教会は9時には閉まります。皆が安全に帰宅し、亥(いのしし)年の新年を迎えるためです」と説明している。

煩悩にはこんなものがあるよ!

煩悩は「悟りの境地を妨げる精神作用」のこと。

貪(好きな物・ことへの激しい渇望)

疑(疑うこと)

不信(信じないこと)

執着(制止できない欲)

慢(慢心)

嫉(ねたみ)

などがあるよ!

取り去るのは難しそう…。

New York Buddhist Church for Joya-e.

12月31日(月)午後7〜9時

参加は予約不要、任意で寄付20ドル(個人または家族単位)推奨

【会場/問い合わせ】

New York Buddhist Church

331-332 Riverside Dr.(bet. W. 105th and 106th Sts.)

www.newyorkbuddhistchurch.org

19年、ジャピオン新連載始まります

アンケートでは「読み応えがある」などの励ましのメッセージもいただいた。19年ジャピオンはさらに進化していく。新連載をいくつかご紹介する。ニューヨークで再発見! 日本のふるさと

ニューヨークにある都道府県人会を週替わりでご紹介。複数県にまたがる団体や自治体単位の団体にもフォーカスし、活動内容やお国自慢、故郷の今、ゆかりのお店などを掲載する。県人会関連のイベント掲示板も。お見逃しなく!

サニー・レンの週間占い

2月から週間占いのコーナーが始まる。担当するのはサニー・レンさん。タロットカードで星座を占う。会社員時代に占いやヒーリングの持つ可能性に気付き、占いやヒーリングの勉強に励み、本格的に鑑定を始めた。電話でも個人の鑑定に応じる。詳細は右記ウェブサイト参照。レンさんは「いろんな悩みを一人で抱えて頑張っているひとがたくさんいます。一人だと『苦しくてもう一歩も前に進めないよ』ってときも、ほんのひととき誰かと人生がクロスすることで、また歩き出せることもあると、自分の経験から思います。そんなことを考えながら、日々鑑定をしたり、占い記事を書いたりしています。どうぞよろしくお願いします」と話す。Sunny Ren

盛岡市出身、在住。牡羊座。A型

趣味・好きなもの:読書、甘いもの、春、桜、モフモフした動物全般

資格:ADPメンタル心理カウンセラー、JADPうつ病アドバイザー、手相・タロット・方位学・西洋占星術基礎、など

【問い合わせ】

www.ren-sunny.com