藤枝順心、福井工大附福井、大商学園が初戦敗退　

1月3日、第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会がついに兵庫県で開幕した。
連覇に挑む藤枝順心(静岡)は常盤木学園(宮城)と対戦したがPK戦の末に敗れ初戦敗退となった。前回準優勝の作陽(岡山)はアベック出場の前橋育英(群馬)をPK戦の末に下し2回戦に駒を進めた。前回4強の福井工大附福井(福井)と大商学園(大阪)はそれぞれ香川西(香川)と星槎湘南(神奈川)に敗れている。1回戦の試合結果は以下の通り。
【1回戦】
藤枝順心 0-0(PK:2-4)常盤木学園
専大北上 1-1(PK:4-2)神戸弘陵
北海道明清 0-1日ノ本
修徳 7-0 秀岳館
十文字 6-0 松江商
福井工大附福井 0-1香川西
開志JSC 0-0(PK:9-8) 広島文教
神村学園 0-2 帝京長岡
大商学園 1-4 星槎湘南
北海道大谷室蘭 0-1 筑陽学園
花咲徳栄 2-1 鳴門渦潮
日本航空 4-1 精華学園
磐田東 1-9 東海大福岡
鹿島学園 2-5 播磨
聖和学園 1-1(PK:2-4)聖カピタニオ
前橋育英 1-1(PK:4-5)作陽
【出場校】
▽北海道
北海道文教大明清(27年連続27回目)
北海道大谷室蘭(11年連続13回目)
▽東北
常盤木学園(宮城 / 21年連続21回目)
聖和学園(宮城 / 27年連続27回目)
専大北上(岩手 / 3年連続3回目)
▽関東
修徳(東京 / 9年連続9回目)
十文字(東京 / 4年連続13回目)
星槎国際湘南(神奈川 / 5年連続5回目)
花咲徳栄(埼玉 / 3年連続３回目)
日本航空(山梨 / 3年連続10回目)
前橋育英(群馬 / 5年連続5回目)
鹿島学園(茨城 / 初出場）
▽北信越
帝京長岡(新潟 / 初出場）
福井工大福井(福井 / 15年連続15回目)
開志学園JSC(新潟 / 6年連続6回目)
▽東海
藤枝順心(静岡 / 15年連続15回目)
聖カピタニオ女子(愛知 / 3年連続8回目)
磐田東(静岡 / 2年ぶり6回目)
▽関西
大商学園(大阪 / 11年連続11回目)
日ノ本学園(兵庫 / 18年連続20回目)
神戸弘陵(兵庫 / 4年連続4回目)
京都精華(京都 / 3年ぶり5回目)
播磨(兵庫・開催県枠／初出場）
▽中国
作陽(岡山 / 11年連続11回目)
広島文教女子大附(広島 / 13年連続13回目)
松江商(島根 / 6年ぶり4回目)
▽四国
鳴門渦潮(7年連続7回目)
香川西(3年連続3回目)
▽九州
神村学園(鹿児島 / 25年連続25回目)
秀岳館(熊本 / 2年連続２回目)
東海大福岡(2年連続3回目)
筑陽学園(福岡 / 初出場）