四川省宜賓市珙県でM5.3の地震

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四川省宜賓市珙県でＭ５·３の地震

3日、地震発生を受け、直ちに被災地入りする武装警察宜賓支隊の救援部隊。（宜賓＝新華社配信/鄭磊）

　【新華社宜賓1月4日】中国四川省宜賓（ぎひん）市珙（きょう）県で3日午前8時48分（日本時間同9時48分）、マグニチュード（M）5.3の地震があった。震源の深さは15キロ。

四川省宜賓市珙県でＭ５·３の地震

3日、地震発生を受け、直ちに被災地入りする武装警察宜賓支隊の救援部隊。（宜賓＝新華社配信/鄭磊）

四川省宜賓市珙県でＭ５·３の地震

3日、珙県玉和郷楊家村で救援活動を行う武装警察宜賓支隊の隊員。（宜賓＝新華社配信/鄭磊）

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