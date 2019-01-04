道教委が実施した２０１９年成人の日等に関する調査結果によると、道内の成人該当者数（推計）は男性２万４５７３人、女性２万３７４６人の計４万８３１９人で、１８年に比べ１５９人増えた。

胆振管内の成人該当者数は、男性１９１６人、女性１６０２人の計３５１８人。市町別は、室蘭市８５０人、苫小牧市１４３６人、登別市４８８人、伊達市２５８人、豊浦町２７人、壮瞥町１３人、白老町１４３人、厚真町７２人、洞爺湖町６６人、安平町１０１人、むかわ町６４人。

全道１７９市町村の成人式実施期日は、１月１４日の成人の日（１月第２月曜日）が５、前日の１３日が１３０、１３、１４日を除く１月中が３４、８月中が１０。１３日の開催は「翌日が休みの方が参加しやすい」のが主な理由。胆振管内１１市町はすべて１３日に実施する。

成人式での主な行事は、室蘭市が茶会や琴、和装着付け、苫小牧市がビデオレター、登別市とむかわ町がが記念講演、伊達市がバンド演奏など。記念品は、厚真町が写真と新米、洞爺湖町が写真とどら焼き、壮瞥町が図書カードと記念写真、安平町とむかわ町が記念写真。

豊浦町は未定で室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、白老町は記念品がない。 （有田太一郎）