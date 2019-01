【人気ドラマアウトランダー】ジェイミーはもっとシブい予定だった！？

人気ドラマ『アウトランダー』。原作者は主人公のジェイミーに、当初違う俳優を思い描いていたことが明らかになりました!もしその俳優で映像化が実現していたら、今私たちが楽しんでいる『アウトランダー」とはまた違った趣になっていたかもしれません。

人気ドラマ『アウトランダー』。ダイアナ・ガバルドンの人気小説を原作に、第二次世界大戦後の世界から、1743年のスコットランドにタイムスリップしてしまったクレアと、スコットランド戦士ジェイミーの、時を跨いだ壮大な愛の物語が描かれます。

クレアを演じるカトリーナ・バルフは4年連続でゴールデングローブ賞にノミネートされるなど、人気、評価ともに高いドラマです。

このドラマで、主人公ジェイミー・フレイザーを務めるのは、サム・ヒューアン。今や大変な人気を誇る彼ですが、実は当初、原作者のダイアナ・ガバルドンの脳裏には、別の俳優が候補に挙がっていたということです。

候補は二人

映像化の話が持ち上がったとき、原作者ダイアナの脳裏に浮かんだのはこちらの二人。

リーアム・ニーソン

『シンドラーのリスト』(93)でアカデミー賞主演男優賞にノミネート。

『96時間』シリーズなどアクションから、『沈黙 -サイレンス-』(16)などシリアスなドラマ。そして『ラブ・アクチュアリー』(03)や『テッド2』(15)などコメディから『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(99)など大作まで、実に様々な映画で活躍する実力派俳優。

アイルランドの出身で、『マイケル・コリンズ』(96)では名高いアイルランド独立運動家、マイケル・コリンズを演じヴェネツィア国際映画祭で男優賞を受賞しました。

出身は違うものの、スコットランド戦士のジェイミーと共通点がありそうです。

ショーン・コネリー

スコットランド出身。初代ジェームズ・ボンドとして名を馳せました。『アンタッチャブル』(87)ではアカデミー賞助演男優賞を受賞。

『007』シリーズだけでなく、『インディ・ジョーンズ』シリーズなど、出演作品は数多く。タフで悪知恵の働く魅力的なヒーロー像が持ち味です。

また、スコットランド独立を掲げるスコットランド国民党の熱烈な支持者でもあるんだそう。これはジェイミーに重なる部分かあります。

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Author Diana Gabaldon speaks onstage as Starz brings Outlander to NYCC 2018 at Javits Center on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Starz Entertainment LLC. )

ダイアナがE!Newsに話したところによりますと、何年か前に初めて映像化のアプローチがあった際には、映画化の話だったとのこと。その時のジェイミーの候補の筆頭は、リーアム・ニーソンとショーン・コネリーだったそうなのです。

ジェイミーと言えば、ハンサムでセクシーなのはもちろん、タフで頭が良く機転が利くところも魅力的。

当初候補に挙がっていた二人も、リーアムは身長193㎝、ショーンも188㎝と、サム(189㎝)に負けず劣らぬ長身。二人ともセクシーさとタフさ、そしてスマートな魅力も持ち合わせています。どちらも素敵なジェイミーになっていた事かと思われます。

もしこの二人のどちらかで、映画化が決まっていたら、今私たちが愛して止まない『アウトランダー』とはまた違ったジェイミー・フレイザーが観られたかもしれません。

その際には、クレアや他のキャストはどんな俳優が務めていたかと思うと、これまた面白いですね。

6. Liam Neeson and Sean Connery Were First Considered as Leading Men. from 25 Fascinating Facts About Outlander | E! News