女優の有村架純さんが3日に自身のInstagramで姉の有村藍里さんとのツーショット写真を投稿し、「いいね!」が殺到しています。

■姉とのツーショットを公開

声を大にして言いたいです。家族、友達、時間を共有してくれて、ありがとう、ありがとう。たまにはこんなお写真も。

A post shared by kasumi arimura 有村架純(@kasumi_arimura.official) on Jan 3, 2019 at 12:16am PST

架純さんは「声を大にして言いたい」「たまにはこんなお写真も」と姉でタレントの有村藍里さんとのツーショット写真を自身のInstagramで公開。また、姉の藍里さんも同様に「幸せな時間」と妹との写真をアップしています。

. . 家族と過ごすお正月。 幸せな時間。 .

A post shared by Airi Arimura 有村藍里(@arimuraairi) on Jan 2, 2019 at 10:58pm PST

家族で仲睦まじくお正月を過ごしたようです。

■「レアすぎる!」と話題に

このツーショットにはファンの間でも「レアすぎる!」と話題に。

「姉妹そろって素敵です」

「わわわ貴重すぎるお写真!」

「こうやって気持ちを素直に言える姉妹って素敵です。それにしても2人ともかわいすぎです♥」

「キャー! こういうお写真まってましたぁぁ♥かすみん大好き♥あいりちゃんもすき♥」

家族にはなかなか素直になれないものですよね。家族と一緒に過ごすことこそが幸せな時間だということを素直に綴った有村姉妹のSNSに多くの人が新年早々幸せに感じた人が多かったようです。

有村姉妹の今後のツーショット写真に期待ですね。

(文/fumumu編集部・吉田あやの)