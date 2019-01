お笑い芸人の渡辺直美さんが新年初となるInstagram投稿に多くの反響が寄せられています。

■ユーミンとのツーショットも話題

昨年も、日本のみならず海外でも大活躍だった直美さんは年末年始も多忙。12月31日の大晦日から元旦にかけて放送された『NHK紅白歌合戦』。副音声で楽しめる「紅白ウラトークチャンネル」の司会には、サンドウィッチマンとともに、直美さんが担当し、番組を盛り上げました。

番組では、歌手の松任谷由実さんとサザンオールスターズの共演も話題になりましたが、番組終了後に松任谷さんが自身のインスタで公開したのは、直美さんとのツーショット写真。

View this post on Instagram

あけましておめでとうございます! #紅白楽しかった!

A post shared by 松任谷由実 Official(@yuming_official) on Dec 31, 2018 at 7:57am PST

7年ぶりのサプライズ登場で会場を沸かせたユーミンとのツーショット…かなり貴重な写真に「ユーミンとツーショットって!」「すごいレア」と反響のコメントが寄せられています。

■「美味しいご飯が沢山たべれますように」

今年も大活躍の予感の直美さんが2日、新年の挨拶と「2019も美味しいご飯が沢山たべれますように」のコメントとともに自身のインスタで新年一発目となる写真を更新。

View this post on Instagram

あけましておめでとうございます🎍本年も皆様よろしくお願いいたします🥺そして2019も美味しいご飯が沢山たべれますように🥰❤️🥰❤️ #新年一発目とは思えないふんわり下品写真ごめんなさい

A post shared by 渡辺直美(@watanabenaomi703) on Jan 1, 2019 at 7:14pm PST

「新年一発目とは思えないふんわり下品写真ごめんなさい」のハッシュタグで、パンケーキらしきものを食べる直前のおとぼけ顔の投稿は、直美さんらしい1枚ですね。

■ピカチュウの衣装に「あの時の!」

胸の谷間やお腹が気になるところではありますが、ピカチュウのファッションも気になるところ。じつはこの洋服はイタリアの人気ブランド「GCDS」の衣装。

昨年9月、イタリアで開催された2019春夏コレクションでは、直美さんはオープニングの映像のほか、ファッションショーデビューも経験しました。日本の人気アニメ「ポケモン」をフィーチャーしたファッションも多数登場し、直美さんが投稿した写真には、今回と同じ衣装!

View this post on Instagram

@gcdswear のショーは最高でした💖 まさかのファッションショーデビュー😂なんかミラノで知名度ないのにドヤで英語喋ってる自分を見るのが恥ずかしくて耐えれなかった😂 映像出た瞬間のみんなのあいつじゃね?の視線がまたどう言う顔してればいいか分からない🤣 素人みたいなリアクションしてしまい芸歴12年目が0になった瞬間でしたw 良い経験をありがとう! @giulianocalza 💖❤️💖❤️ 彼のショー終わりの顔は単独ライブが終わった芸人と 同じ顔でした🤗 #GCDS #会場がとにかく広くてびっくり #大好きなキアラが隣でびっくり #ピカチュウ祭りでびっくり #自分が繊細過ぎてびっくり #イタリア人みんな優しくて大好き

A post shared by 渡辺直美(@watanabenaomi703) on Sep 24, 2018 at 12:34am PDT

新年初の投稿、メイクやピカチュウの衣装には、たくさんの反響が寄せられています。

「ファッションショーで着てたやつ~! 新年からピカピカ~!」

「メイクとファッションのオレンジかわいすぎる~またメイク動画やってほしいなぁ」

「ピカチュウのワンピースにセクシーなオムネ…」

「イタリア行った、あの時のピカチュウファッション! 今年も海外でも活躍するのかな~楽しみ!」

「ふんわり下品って…ww 直美ちゃんらしい一発目投稿で嬉しい!」

年末年始も大忙しの直美さん。ちゃんとカラダを休めながら、今年も多岐に渡る活躍が楽しみですね!

・合わせて読みたい→西内まりや「国境を越えてエンターテイメント届けたい」 決意明かす

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)