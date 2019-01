PCで遊べる3DダンジョンRPG20選!冬の夜長は迷宮で……【年末年始特集】

日本で人気のゲームジャンル「RPG」。その様々な様式の中でもとりわけ「3DダンジョンRPG」と呼ばれるスタイルはカルトな人気を誇って来ました。自身の目線として未知の迷宮を探索、攻略を目指していくその内容に惹かれたユーザーは少なくないのではないでしょうか。本特集では、その「3DダンジョンRPG」の中からPCで遊べるもの20本を、Steamタイトルを中心にご紹介いたします。

ランダム生成の世界を舞台に、多数のパーティーを組み上げ無数のダンジョンを制覇せよ。複数パーティーで挑むダンジョンやボス、制限少なめのキャラ育成も魅力

本作の舞台は、かつて「クリスタル」の力を用い神の如く君臨した6人の魔法使いが存在し、平和だった世界。しかし「クリスタル」の暴走により、世界は無数の“かけら”へと別れた土地へと変貌してしまいます。

プレイヤーは、実体を失った6人の魔法使いの1人となり、無数の“かけら”の内1つで、様々な英雄たちを集め、魔物たちが住む迷宮の掃討や街に攻め込んでくる敵の迎撃の傍ら、世界の探索を行い“かけら”にそれぞれ存在する、火・氷・土・風の4種の精霊を制し、悪しきものと化した「クリスタル」の正常化を図ることになります。

本作の特徴として、本作の冒険の舞台である各々の世界も、世界に存在する多数の迷宮も全てがランダム生成であるということが挙げられます。ランダム生成と言うと無味乾燥なものになりがちですが、本作のダンジョンは複数の階層や隠し通路、罠やダークゾーンなども備えた本格派。勿論手動で作り込まれたものには勝てませんが、十分ダンジョン探索に彩りを与えてくれます。

どうしても繰り返しになりがちなダンジョン探索だけにオートマッピング済みの指定地点までの自動移動やクリア後のボタン一つでの退出など便利機能も充実している本作。手に入る魔法のアイテムの性能もランダム性があるのが嬉しい所です。なお、世界の広さですが、最小でもクリアに10数時間、それ以上では広さ自体が倍々になっていくという大ボリューム。更にニューゲーム開始時には様々な難易度調整も行えます。

また、本作の世界は非常に広く、1つのパーティーではとても手が足りません。そこでプレイヤーは最大6パーティーを組織し、並行して活動をさせていくことが可能です。また、一部のダンジョンでは複数のパーティーを別の箇所から同時に突入させ、それぞれ異なるルートの道を相互に切り開いていく必要も。更に一部のボス戦は複数パーティーでの同時戦闘となり、最大6x4、24人での戦いになるのは必見です。

本作の成長要素は、レベルアップでの基礎値の追加と、ボーナスの振り分け、特定レベルでの選択式でのスキル取得や、特定条件でのクラスチェンジなど一般的なものが揃っていますが、特筆すべきは「スキル本」の存在。キャラクターに制限なく魔法やスキルを取得させることが可能で、比較的制限なくキャラの育成が可能となります。また、拠点となる街自体もお金などを利用して様々な機能拡張を行っていく要素があります。

一見DOS時代かと思うほどにオールドスタイルなビジュアルの3DダンジョンRPGである本作。青い全裸の人間が並ぶ特異なイメージイラストも異彩で、ページを見た瞬間に一瞬で回れ右、というユーザーも少なくないのかも知れません。しかしながらその初見のインパクトさえ乗り越えてしまえば、UIデザインや超高レベル帯での一部バランス、コンテンツ種類の不足、といった小規模インディーならではの問題点こそあるものの、心ゆくまで遊び続けられる、実にオススメの一作です。

なお、キャラクターの顔は自作画像が使用可能。オフィシャルではわずか40x40ピクセルの正方形png画像が推奨されていますが、実際は画面の解像度に合わせたサイズに拡縮されており、本作のHD環境での実質の最大解像度である1280x960(画面比率4:3以外は黒帯が左右に出るだけのため、実質役割を果たさない)では、160x160ピクセルの画像がジャストフィットするため意外と美麗なキャラの画像で遊べます。

高いレベルでまとまった、リアルタイム形式3DダンジョンRPGの傑作

3DダンジョンRPGには大きく分けて2種類の系統が存在しています。片方は非リアルタイムで進行するタイトル、そしてもう片方は名作『ダンジョンマスター』に代表されるリアルタイムでゲームが進行するタイトルです。

本作は、そのうちでも後者、リアルタイム進行となる作品。1、2それぞれに異なる物語が展開する本作では、プレイヤーは最初にメイクした4名のパーティーを率い、様々な謎と危険を秘めた迷宮や、2では複数の迷宮のある島で冒険を繰り広げることになります。

『ダンジョンマスター』をリスペクトし、現代風のタイトルとして練り上げた趣の本作は、ダンジョンの雰囲気や謎解きなどもバッチリ。リアルタイム形式作品の魅力である、気を抜けない緊張感や手に入ったアイテムリソースの管理などの要素も備え、現代にオールドスクールの楽しさを伝える作品として非常に高品質にまとまっています。謎解きはあるものの、本格的なストーリーRPGに比べれば言葉自体は少なく、遥かにわかりやすいのも嬉しい所です。

なお1・2ともにSteamワークショップに対応している他、キャラ画像も128x128ピクセルの自作のものが利用可能です。

日本産作品へのリスペクト光る「JRPG」スタイル3DダンジョンRPG

非リアルタイム形式の3DダンジョンRPGである本作は、謎の迷宮「無限の迷宮」へと挑む主人公ら冒険者達を描いた作品。日本の有名3DダンジョンRPG『世界樹の迷宮』や、その源流である『Wizardry』に強い影響を受けているだけでなく、その上で記憶喪失の主人公を主軸としたストーリーもフルボイスでしっかりと展開していく、「JRPG」スタイルに近い姿となっているのが特徴です。また、ダンジョンも通常のものに加え自動生成エリアも用意されています。

キャラのクラスも多数が用意されておる他、スキルツリー形式で様々に性能を分化させていけるため、十分にキャラ育成の魅力を味わえる他、人物キャラクターの立ち絵は口パクなどもするため見た目以上には満足感があるのも嬉しい所。なお、キャラ画像の自作への対応は記事執筆時点では検討中、とのことです。

Game*Sparkでは開発者へのインタビューも掲載中です。

小粒目ながらまとまった良作リアルタイム3DダンジョンRPG

リアルタイム3DダンジョンRPGである本作は、4人の冒険者パーティーを結成、財宝があると噂される塔の攻略へと挑む作品です。全体的にシステムも余分な部分のないシンプルさの本作は、ストーリーもシンプル。“Monkey Tavern”に集う、浪費で食い詰めた冒険者が一攫千金を狙う、といった導入です。しかしながらその小粒さ故か、全体ではしっかりとまとまっており、最後まですんなりとプレイできることでしょう。日本語に対応しているのも魅力です。

なお、本作は国内ニンテンドースイッチ向け販売も行われていますが、題名が変更され『迷宮の塔 トレジャーダンジョン』になっているため注意です。

可愛い見た目とダークで重厚な物語のコントラスト、歯ごたえのあるゲーム性も魅力

日本一ソフトウェアの3DダンジョンRPGである本作は、過去にPS4/PS Vita/ニンテンドースイッチにて発売されたタイトルの移植版。通常の人間では長時間潜ることすら不可能な前人未到の迷宮に“人形兵”を駆使して挑む魔女ドロニアとその弟子ルカ、プレイヤーの分身である魔術書「妖路暦程」らが織りなす物語が展開します。プレイヤーは人形兵をキャラクターとしてメイクし、冒険へと旅立たせていくことになります。

難易度高めの3DダンジョンRPGとしてしっかりと作られているだけでなく、本作では最大8体の人形兵をカヴンという小団体1つに纏めて1キャラクター扱いで運用できます。ゲーム上の仕様は置いておいて、理論上は最大で40体のパーティーも可能となかなかに壮観。スキルの引き継ぎなどの要素もあるため、キャラの作成数がかなりの量になりえるのも特徴です。しかしながらゲーム部分は良い意味で歯ごたえのある作りとなっているので心してかかりましょう。

ストーリーに非常に力が入れられており、キャラクターの可愛いデザインとは裏腹に特に中盤~後半は非常に重い物語が展開する本作ですが、一抹の救いは感じさせてくれる作りでもあるため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

スチームパンクな1人パーティーリアルタイム3DダンジョンRPG

本作は、スチームパンクな世界観で展開するリアルタイム3DダンジョンRPG。パーティーではなく1人での探索となるのも特徴で、様々な敵がひしめく謎の機械仕掛けの塔を巡りながら、その謎と塔のある小島へと漂着していた自身の秘密へと迫っていくことになります。本作ではプレイヤーは自身が装着する外骨格の能力向上という形で装備を行っていきます。敵は強めなので、アクション要素が比較的高いのも特徴となります。全体の統一された雰囲気も大きな魅力です。

確かな作りのSFダンジョンRPG。自動生成マップやハッキング要素も

本作は遠い未来、様々な企業などの依頼で動く宇宙の何でも屋たちの活躍を描くタイトルです。敵から装備品に至るまでSFといった趣の本作は、サイバーニンジャや兵士、超能力者やハッカーなどで最大4人のパーティーを組んでいくことになります。パーティーの規模こそ、非リアルタイム形式としては少なめなものの、その分個々のキャラクターへの愛着は湧くことでしょう。

本作の特徴としては豊富なトレジャーハンティング要素で、多くのアイテムはランダムでその性能を変化させます。また、ダンジョンもストーリーで赴くものの他、豊富なランダムミッションも用意されており、長く楽しむことができます。

2018年にはハッキング要素に専用の追加システムが導入。また、先日にはエンジンの更新を含む更なる新アップデートが配信されています。キャラクターへの自作画像の利用も可能で、顔アップ・バストアップ・全身画像を変更することができます。

潜って・戦闘して・また潜る。この基本ルーチンを突き詰めた自動生成マップのハック・アンド・スラッシュ系タイトル

「ハック・アンド・スラッシュ」。現代では主に『Diablo』に代表されるアクションRPGの様式を示すことが多いですが、もとを辿れば『ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ』などでひたすら探索とモンスター退治、それによる宝の入手やキャラクターの成長に重点を置いたものとして利用されていました。

本作はそんな原点に立ち返るかのような3DダンジョンRPGです。ストーリーもほぼ皆無で、プレイヤーはただひたすらにレアアイテムを求め終わりなき自動生成のダンジョンを突き進んでいくことになります。ある程度の段階までは本特集でも紹介した『Heroes of a Broken Land』に近しい部分もありますが、本作の真の特徴はキャラクターのレベルに限界がある代わりに、アイテムのランクが上がり続けるということ。ランダム性能の武器と相まって延々と終わりなきトレジャーハントを楽しむことができます。

リアルタイム制ながらも独特の戦闘や、自作キャラ同士の会話も魅力の骨太ダンジョンRPG

パーティーベースなリアルタイム3DダンジョンRPG。本作の魅力である、その戦闘システムはアクションゲームというよりはターン制に近く、MMOのようなヘイト管理も重要となっていくもの。戦闘ではポーズも掛けられる他、行動予約もあるためリアルタイム制ながら戦術性の高い戦いが展開するのが特徴です。敵のリスポーンや必要以上のレベリングはないので、ある意味ではパズル的な要素でもあります。

また本作の特徴としては、プレイヤーパーティーはキャラメイクにより作成するのですが、その各キャラクターに各々会話がある、ということ。通常キャラクターメイク型のゲームでは仕方ないとは言え、掛け声など以外では無口なキャラクターが大半を占めるため、ゲームに彩りが生まれる意味で、プレイヤーに好き嫌いこそあれども、嬉しいところではないでしょうか。ゲームのボリュームもかなりのものがあるのでじっくりと骨太な探索を楽しんでいくことができます。キャラクター画像には指定の方法で、256x256ピクセルのjpg画像が利用可能です。

名作は色褪せない。リマスターかくあるべしな作りの一本

『Tales of the Unknown: Volume I The Bard's Tale』。当時有名クリエイターRoe Adams氏が開発に携わっており、Adams氏が同じく関わった名作シリーズ『Wizardry』や『ウルティマ III』のキャラクターのインポートなどに対応するなど野心的であった同作は、その時間経過の概念や、味方モンスターの召喚の要素や、時に数百体の敵をなぎ倒すことになる戦闘、バード(吟遊詩人)を重視したシステム、アニメーションするグラフィックなどと共に、人気を博し、『The Bard's Tale』としてシリーズ3作目までが作られました。

その後シリーズはジャンルを替え一度リブートされたものの、再び停滞に。そして2018年に発表されたのが本作『The Bard's Tale Trilogy』です。特徴としては初期3作全てのリマスターであることが挙げられ、すべての作品でキャラクター男女の選択や、オートマッピング、クイックセーブの搭載などが行われた統一のシステムで遊べることが挙げられます。それだけでは勿論なく、当時のUIの雰囲気はそのままに、ダンジョンはしっかりとしたフル3Dに、キャラクターやイベントグラフィックはアニメーションのコマ度合いも含めて古い雰囲気を残した手書きへと変更。音楽も勿論現代のクオリティになっています。リマスターではどうしても「コレジャナイ」となりがちですが、本作に関してはその問題を回避することに成功したようです。なお、記事執筆時点では三作目『Thief of Fate』パートのみはベータ版での実装となっています。

余談ながら『The Bard's Tale』といえば、新作『The Bard's Tale IV: Barrows Deep』も2018年にリリースされました。こちらは『The Bard's Tale』らしさこそ薄れているものの手堅い作りの硬派な洋RPGに仕上がっています。なお、同作の版権を持つinXile Entertainmentは2018年11月にマイクロソフト傘下となったため、同シリーズの日本語展開にも少しながら期待してみたいところではないでしょうか。

肌色たっぷりモン娘ハーレム構築計画、目指せ百合ハーレム女王!

特にSteamでの美少女ゲーム解禁初期のタイトルで知られたWinged Cloud。通常はビジュアルノベルのみを手がけていた同社が送るダンジョンRPGが本作『Sakura Dungeon』です。長い眠りから目覚めた妖狐Yomiと、Yomiを目覚めさせた騎士のCeriとの、モン娘に溢れかえったダンジョン攻略の珍道中が展開します。

最大6人パーティーの本作では、敵を捕らえて味方メンバーにすることができるのが特徴。装備類はありませんが、味方はアイテムでの追加の強化を施すことができます。ノベル用のエンジンを用いて制作されている本作ですが、基本的な便利システムなどは完備しており、バランスが比較的簡単目なのも相まって比較的気軽で快適にゲームを進行することが可能です。

しかしながら、本作は美少女ゲームとして知られる『Sakura』シリーズ。登場するモン娘も肌色たっぷりなら、主人公2人には様々な肌色たっぷりな着せ替え要素まで。戦闘ではダメージなどで服が破れる要素も完備しています。英語のみなのが難点ですが、比較的容易でキャッチーグラフィックのタイトルだけに触れやすいプレイヤーは多いことでしょう。

なお、本作のバグフィックスなどがなされた、恐らくは最終バージョンである1.05は公式にはリリースされておらず、利用のためにはSteamのベータタブからベータ版を利用する設定にする必要があります。

妖怪変化に魑魅魍魎、瘴気渦巻く悪の城に潜入するは、侍、天狗、鬼に猫又

珍しい和風のリアルタイム3DダンジョンRPGであるのが本作、アートスタイルも和を意識した空気が魅力です。そんな本作ですが、戦闘バランスについてはアクション要素の非常に強いスタイルであるのが特徴で、真っ向から攻撃を受ければ雑魚でもあっという間に全滅……といったケースも数多い形。不利にならないように立ち回るのが重要です。

また、本作の大きな特徴は、パーティーを2つに分割できること。これによってのみ進行可能な場所や攻略が容易・可能になる敵も用意されており、通常のダンジョンRPGのプレイ感とはまた違った感覚でゲームを楽しむことができます。オリジナル版は2017年にリリースされていましたが、2018年に配信された新バージョン『百鬼城 公儀隠密録』では多くのバランス調整・仕様変更が施され、大きく遊びやすくなっているのが特徴です。

モン娘達をこすってつまんで……紳士向けな手堅いダンジョンRPG

本作は2014年にPS Vita向けに発売されたタイトルのPC移植版。主人公の、貯まる己の煩悩に悶々とする少年イオが、突如として凶暴化したモン娘たちの謎を解き世界を救う冒険へと突如として放り込まれるところから物語が始まります。全体的にはギャグ調で展開する本作は、ジョークに両足を突っ込んでいるような惜しみないお色気要素が特徴で、衣装破壊や各部揺れアニメなどは勿論、ステータスも一般的なRPGで見られるものとは別に、ゲーム上の効果もある様々な“萌え属性”まで完備。下着の交換要素なども。

また、モン娘達を仲間にする際に必要なスクラッチではモン娘達のあちこちをつまんで擦って、一定の条件を満たせば局部をハート状の“謎の光”で隠した姿まで脱がせることができたりも。ダンジョンRPGとしてはシンプルに基本を抑えながらもやりこみ要素を含めて完備されており、難易度調整システムも。基本の難易度もそう難しくはないため、下ネタやお色気要素が苦にならないならばプレイしやすい入門用の作品に仕上がっています。

言わずと知れた古典的名作。特に8の作り込みは必見

「3DダンジョンRPG」、その言葉を聞いた時に『Wizardry』を思い出す人は少なくないでしょう。その「3DダンジョンRPG」の原点とも言える『Wizardry』ですが、様々な問題により日本で人気の高い1~5までは全世界で長らく再販がなされていません。しかしながら、6以降、最終作8までの3部作については、今日でもSteamなどで購入することができます。

6で従来のクラスのみであったキャラクターシステムを大幅に刷新。更に、ゲーム開始時にメイクした固定メンバーでの展開かつ舞台も終始ダンジョンの中のみとなるなど、大きな変化を遂げた同作は、次作へと繋がる形となる、あるエンディングとともに、当時多くの驚きを持って迎えられました。7は6を継ぎながら、6のエンディングで示された通り大きくSFファンタジーへとジャンルを変更。広がった世界観と共に、フィールドエリアの導入などがなされています。

そして最終作8は、更に大きく変わった作品となっているのが特徴です。クラスは更に個性が出るように特殊能力の追加を含め改善され、「3DダンジョンRPG」を代表するような形態であったマス目式の移動の廃止とともに、戦闘も過去のどの作品とも違った姿に生まれ変わっています。新たな流動的なフォーメーションの要素や、詳細な設定や判定などなど、非常に細かい作り込みのもとに成り立つ同作は2018年に遊んでも色褪せることのない魅力を醸し出しています。また、それ以外の面でも作り込まれたオールドスクールな洋RPGとしての側面は大きい本作の魅力です。惜しむらくは、既にベースのプログラム自体が古くなっていることと、日本語版ではないという点ですが、それでも触れて見る価値はあるのではないでしょうか。

旧い『Wizardry』を色濃く残すPC向け最後の末裔、エディタツールも大きな魅力

『Wizardry』といえば1~5が日本では非常に知られていますが、その空気を今でも楽しむことができる作品が存在しています。『Wizardry』の日本独自展開として制作された「外伝」シリーズの、本作『ウィザードリィ・外伝 ~五つの試練~』はそのうちの一つです。その名前の通り5つの独立したシナリオで構成された本作は、前作『ウィザードリィ・外伝 ~戦闘の監獄~』『ウィザードリィ・外伝 シナリオ ~慈悲の不在~』を継いだ、過去の『Wizardry』的かつ快適な基本システムはそのままに、様々な冒険を行うことができます。なお、ゲーム中見る機会はほぼないものの、48x48のbmpファイル形式でキャラクター画像の設定も行えます。

そして本作の最大の特徴としては高機能なエディターが別途配布されている(要ユーザー登録)ということ。非常に膨大なボリュームの冒険を作成することも可能な同エディターでは、既に多くのユーザーシナリオの制作が行われており、存分にそれぞれを楽しむことが可能です。

2017年には『ウィザードリィ・外伝 ~戦闘の監獄~』iOS版の大幅アップデートが行われた他、2018年には『ウィザードリィ・外伝 ~五つの試練~』PC版インストーラーのバグフィックスアップデートが実施されています。しかしながら、依然としてWindows10での動作は可能ながら公式発表上は対応していません。また、コア向けPCゲーム販売の主流もここ10年でSteamに移行して久しいところですが、残念ながら……非常に残念ながら記事執筆時点ではWindows 10正式対応版およびSteam版の発表予定はまだないとのことです。

開発20年、恐竜的進化のオールドスクールRPGの煌めきがここに

本作、『Grimoire : Heralds of the Winged Exemplar』は数奇な実績を持った、ある開発者の執念と愛情の詰まったタイトルです。本作の開発者Cleveland Blakemore氏はなんとかつてSir-Techに属し『Wizardry 8』に関わっていました、とは言えこれは実際に発売された『Wizardry 8』とは別物。“本来の”『Wizardry 8』となるはずだった開発中止の『Wizardry: Stones of Arnhem』を立て直すことになった(そして多くの問題に直面し、最終的には開発中止となった)人物がBlakemore氏です。

そんな氏が当時から延々と開発を続けていたタイトルが本作。『Wizardry』6・7付近の影響も強いDOSゲーム全盛時代の設計をそのままに、膨大なコンテンツで展開される同作は、まさしく当時からの執念の産物と呼ぶにふさわしい作り。また、そのコンテンツ量に比して、容量はわずか96Mでしかない、ということは特筆しておくべきでしょう。リリースの遅れだけでなく、リリース当初のバグの多さなどもあったものの、改善を続け、先日には大幅な更新となるバージョン2もリリースされました。今後バージョン3以降はベースシステムの現代化も図られるようなので、より快適なプレイが可能になるのかも知れません。

『Wizardry』の影響を受けたタイトルは古今東西様々なものがありますが、特に日本では、『Wizardry』1~5がコア層向けのシビアで硬派なハイファンタジーRPGとして強く定着したことを受け、多くのフォロワーが作られることとなりました。

そんな中にあった一つのタイトルが『ウィザードリィ エクス』、ファンタジー世界の学園生活を舞台にした作品です。かつては『ウィザードリィ エンパイア』を手がけたスタッフによる、異彩を放つ同作は当初こそ驚きの声もありましたが、大きくパワーアップした続編を経て受け入れられることになりました。しかしながら同作を販売していたマイケルソフトが倒産、開発チームは新たにエクスペリエンスとして独立、活動を再開しました。

その後、同社は長年に渡って多くの3DダンジョンRPGを手がけていくことになるのですが、そんな同社の初のタイトルが『GENERATION XTH』3部作。『ウィザードリィ エクス』を強く想起させるタイトルの同作は、現代を舞台に特殊な能力を持つ学生たちと怪異との戦いを描いた、能力バトル系の設定のタイトルでした。『ウィザードリィ』の名前や設定こそ次いでいないものの、ゲームとしては傍系の末裔である同作のリメイクとなるのが本作『東京新世録 オペレーションアビス』、『東京新世録 オペレーションバベル』です。このPC版はそれぞれ2013年・2015年にPS Vita向けに発売された作品の移植となります。

全体的にはジャンルとして長年引き継がれてきたダンジョンの手強さなどを活かしながらもグラフィック面や遊びやすさの点で大きく改善されており、現代人向けに調整された伝統的なダンジョンRPGであるといえるでしょう。物語は『オペレーションアビス』、『オペレーションバベル』の順に展開していきますが、『GENERATION XTH』時代にあったキャラデータそのものの引き継ぎは廃止されているので注意です。なお、『GENERATION XTH』シリーズには更に後日談である『迷宮クロスブラッド』もあります。こちらは通常のパッケージPC版は存在していますが、Steamには登場していません。

エクスペリエンスは他にもいくつかのタイトルをSteamにてリリースしており、『レイ・ギガント』、『Stranger of Sword City(剣の街の異邦人)』を日本語で遊ぶことができます。後者は同社の他タイトルと同じ異世界を舞台に、異世界転移した現代人の冒険を描くもので、『東京新世録』よりハードな空気で物語とゲームが展開する他、キャラ画像に自作のものを用いることが可能となっています。

他にもSteamでは、古き良きを感じさせる『Swords and Sorcery』、『Paper Sorcerer』、リアルタイム系1人パーティータイトル『Ruzar - The Life Stone』、『The Quest』、『The Keep』、ついに完成が見えてきた早期アクセス『Dungeon Kingdom: Sign of the Moon』、などなど、多くのダンジョンRPGが存在しています。

また先日は美少女ゲーム『リターニアの精霊使い』が(完全に海外向け仕様のため日本からはストアページ閲覧すらできませんが)配信されたほか、Sekai Projectからも『Serment - Contract with a Devil』が2019年2月にリリース予定(余談ながら本作、以前はもう少し美少女ゲーム調ではないアートスタイルだったり)と2019年でも様々なダンジョンRPGが登場しそうな予感です。

ここまで様々なタイトルを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。本稿で取り扱わなかった1人称アクションRPG寄りのタイトルを除けば、様式としては大きく2つに分かれている3DダンジョンRPGですが、各タイトルごとに様々な差別化が凝らされているのも本ジャンルの魅力。また、本稿ではPC向けの、それもSteam中心であったため、古いタイトルやフリーソフトなどもまだまだ多くが存在しています。気になったタイトルがあったならば、ぜひ深い3Dダンジョンの奥へと足を踏み入れてみては如何でしょうか。

