日本7日起征收出境税 用于促进外国人访日

【共同社1月4日电】日本向出境者每人征收1000日元（约合人民币64元）的“国际观光旅客税”将从7日起开始实行。政府预计2019年度将由此获得500亿日元税收，用于旨在进一步增加访日外国游客的举措。因存在日本人难以切身感受纳税效果的一面，有必要关注能否得到有效活用。

除不满2岁儿童和过境旅客之外，新税无论国籍，都在机票或船票上加上税金。

7日以后购买并出票的票券是征税对象，但旅行社的团队游等预订日和实际出票日许多不在同一天，因此各公司正分别进行说明。

作为新税的用途，规定了（1）完善舒适的旅行环境、（2）宣传日本的魅力、（3）提升旅行者的满意度共3个领域。2019年度预算案中，这部分税收将多用于增强活用文化遗产的地方观光魅力（100亿日元）、通过脸部识别等提升出入境审查速度（71亿日元）等举措。

但其中也有对许多日本人而言欠缺直接好处的举措，例如在国外进行赴日旅游推介（51亿日元）、将文化遗产的介绍资料制成多语种（10亿日元）等。

日本政府表示将通过有外部专家参与的项目核查等方式防止税收浪费，但明治大学公共政策研究生院教授田中秀明（财政学）指出：“税金是否被避免用于缺乏效果的举措，是否为纳税人能接受的用法，有必要进行检验。”（完）