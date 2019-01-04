〔交通事故死者〕2018年3532人 2年連続の統計史上最少更新も、高齢者比率55.7％は過去最高に

警察庁によると、2018年の全国交通事故死者(速報値)は累計3532人と、2017年の3694人から更に162人減となり、1948年以降の統計史上最少を更新しました。

うち65歳以上の高齢者は累計1966人となり、前年比54人減となっていますが総数の55.7％を占め、同統計開始の1967年以降最高となっています。

■2018年交通事故死者数(速報値)

【月別】〈都道府県別最多／最少〉

・ 1月：318人(＋36)〈千葉県20人／島根県・山口県・徳島県・佐賀県0人〉

・ 2月：245人(－43)〈埼玉県20人／秋田県・鳥取県0人〉

・ 3月：282人(－21)〈千葉県21人／京都府・高知県0人〉

・ 4月：270人(＋26)〈愛知県20人／大分県0人〉

・ 5月：253人(－29)〈北海道20人／高知県・宮崎県0人〉

・ 6月：235人(－41)〈愛知県17人／群馬県・石川県・福井県・滋賀県・鳥取県・宮崎県0人〉

・ 7月：280人(－34)〈埼玉県・愛知県14人／福井県・鳥取県・島根県0人〉

・ 8月：296人(－14)〈北海道・埼玉県・神奈川県18人／石川県・沖縄県0人〉

・ 9月：279人(－20)〈千葉県20人／宮崎県0人〉

・10月：338人(－ 5)〈兵庫県20人／岡山県・島根県・佐賀県1人〉

・11月：326人(－46)〈千葉県19人／奈良県0人〉

・12月：410人(＋29)〈大阪府22人／徳島県1人〉

【交通事故死者数の推移】(人口10万人比)［うち高齢者］

・1948年 3848人( 4.93人) 現行基準の統計開始

・1949年 3790人( 4.74人) 2017年までの過去最少

・1953年 5544人( 6.46人) 初の5千人台

・1959年 10079人(10.98人) 初の1万人突破

・1970年 16765人(16.35人) 過去最多

・1976年 9734人( 8.70人)［1782人］1958年以来の9千人台

・1988年 10344人( 8.46人)［2369人］再びの1万人突破

・1995年 12670人( 8.54人)［3240人］高齢者数過去最多、率も初の30％台に

・1996年 9943人( 7.92人)［3145人］1987年以来の9千人台

・2009年 4979人( 3.90人)［2483人］1952年以来の4千人台

・2010年 4948人( 3.88人)［2489人］高齢者率50.3％と初の半数超に

・2015年 4117人( 3.24人)［2247人］2000年以来となる対前年増加

・2016年 3904人( 3.07人)［2138人］1949年以来の3千人台 高齢者率54.8％

・2017年 3694人( 2.91人)［2020人］1949年を下回る過去最少

・2018年 3532人( 2.79人)［1966人］過去最少更新、高齢者率過去最大の55.7％

◆用語解説「交通事故死者」

「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)をいい、「死亡」(「死者」)とは、交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなった場合(人)をいう。

警察庁では、交通事故実態をできるだけ早く把握、分析し、最も効果的な交通安全対策を迅速に検討し実施するとともに、国民に対して、速やかに交通事故状況を知らせることで交通事故防止を図ることを目的として、各種統計をとりまとめている。このうち、交通事故死者については日報を、また翌春に30日以内交通事故死者を公表している。