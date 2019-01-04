水産養殖の工場化で漁民の増収後押し 河北省楽亭県

2日、河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にある水産養殖工場でイシビラメを手に笑顔を見せる作業員。（石家荘＝新華社記者/楊世尭）

【新華社石家荘1月4日】中国河北省唐山市楽亭（らくてい）県はここ数年、沿海漁業の狩猟型から養殖型への転換を加速させており、積極的に沿海漁民を導いて経済価値の高い水産物養殖の工場化を進め、漁民の増収を実現している。同県の水産養殖の工場化は現在、面積が40万平方メートルに達し、イシビラメやヒラメ、ナマコ、フグ、クルマエビ、バナメイエビなど十数品種に及んでおり、年間生産額は1億2千万元（1元＝約16円）となっている。

水産養殖の工場化で漁民の増収後押し 河北省楽亭県

2日、空から見た河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にある水産養殖工場。（小型無人機から）（石家荘＝新華社記者/楊世尭）

水産養殖の工場化で漁民の増収後押し 河北省楽亭県

2日、河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にある水産養殖工場でイシビラメに餌を与える作業員。（石家荘＝新華社記者/楊世尭）

水産養殖の工場化で漁民の増収後押し 河北省楽亭県

2日、河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にある水産養殖工場でクルマエビの成育状況を確認する作業員。（石家荘＝新華社記者/楊世尭）

水産養殖の工場化で漁民の増収後押し 河北省楽亭県

2日、河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にある水産養殖工場で稚ナマコを養殖池に入れる作業員。（石家荘＝新華社記者/楊世尭）

水産養殖の工場化で漁民の増収後押し 河北省楽亭県

2日、河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にある水産養殖工場のナマコ養殖場で働く作業員。（石家荘＝新華社記者/楊世尭）