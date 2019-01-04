〔交通事故死者2018〕栃木県で89人 高齢者が前年比9人減も6割超占める

栃木県警によると、県内での2018年交通事故死者(速報値)は累計89人(前年比6人減)となりました。なお、うち65歳以上の高齢者は56人(前年比9人減)と6割超を占めています。

【栃木県内での2018年交通事故死者数】(12月31日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－4) うち高齢者5人(－3)

・ 2月： 6人(＋1) 5人(±0)

・ 3月：10人(＋2) 7人(＋1)

・ 4月： 7人(＋4) 6人(＋5)

・ 5月： 6人(－2) 4人(－2)

・ 6月： 6人(－3) 2人(－2)

・ 7月： 9人(＋1) 4人(－1)

・ 8月： 4人(－1) 1人(－4)

・ 9月： 6人(－4) 4人(－3)

・10月： 7人(－1) 3人(－3)

・11月： 9人(±0) 7人(±0)

・12月：12人(＋1) 8人(＋3)

・4.19日に1人の割合(上期4.30日/下期3.91日)

・都道府県別：総数15位 増減数32位 増減率27位 人口10万人比8位

・年間死者数：2017年95人 16年76人 15年98人 14年102人 13年101人

うち高齢者： 65人 42人 60人 44人 54人

◆用語解説「交通事故死者」

「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)をいい、「死亡」(「死者」)とは、交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなった場合(人)をいう。

警察庁では、交通事故実態をできるだけ早く把握、分析し、最も効果的な交通安全対策を迅速に検討し実施するとともに、国民に対して、速やかに交通事故状況を知らせることで交通事故防止を図ることを目的として、各種統計をとりまとめている。このうち、交通事故死者については日報を、また翌春に30日以内交通事故死者を公表している。