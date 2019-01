「パズル＆ドラゴンズ」劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」のメンバーが参戦！コラボは1月7日スタート

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、iOS/Android向けアプリ「パズル&ドラゴンズ」において、1月7日より劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」とのコラボレーションを実施する。

本コラボでは、「衛宮士郎」や「サーヴァント・セイバー」、「遠坂凛」などの人気キャラクターたちがコラボダンジョンやコラボガチャに登場します。

コラボダンジョンにはまれに「サーヴァント・真アサシン」が出現。敵を倒すと「狂戦士の駒」や「槍兵の駒」などのアイテムをまれにドロップします。また、「藤村大河」はコラボダンジョン全フロアの初クリア報酬でゲットできます。さらに、同じスキルを持つキャラクターをチームに編成してクリアするとスキルレベルが必ずアップするダンジョンも登場です。

その他、「モンスター交換所」にもコラボキャラクターが登場。「間桐桜」、「サーヴァント・アサシン」は「モンスター交換所」でのみ交換が可能となっています。「モンスター購入」には「言峰綺礼」がラインナップするなど、盛りだくさんの内容となっております。

コラボ実施期

2019年1月7日(月)10:00~2019年1月21日(月)9:59

あわせて、「パズドラレーダー」でも「劇場版「Fate/stay night [HF]」」とのコラボイベントを開催いたします。こちらもどうぞお楽しみください。

