ZOZOTOWNを運営するスタートトゥデイ社・前澤友作社長との交際を公にしている女優・剛力彩芽。

彼女が自身の元日の過ごし方を紹介し、リラックスモードな姿に多くの反響が寄せられている。

■元日は「ダラダラしちゃう」

剛力は1日、別の投稿でファンに向けて新年のあいさつをした後、自身の元日の過ごし方について紹介。

View this post on Instagram

*** 最近の写真アプリはスゴイね。 ほっぺのホクロが消えてる...笑 元日って、どうしてもダラダラしちゃう。 ......ん?あ、いつもダラダラしてるか。笑 みなさん、今日は何しました? それか今、何してるの〜? 1月1日から、シャキッと動いてる人 ってスゴイと思うなぁ。尊敬する。 #元日 #だらだら #ダラダラ #のんびーり しすぎて #もう眠たい #笑笑

A post shared by 剛力彩芽(@ayame_goriki_official) on Jan 1, 2019 at 12:30am PST

ほとんど化粧をしていない印象を受ける、リラックスモードの自撮り写真を添えて…

「元日って、どうしてもダラダラしちゃう。……ん? あ、いつもダラダラしてるか。笑 みなさん、今日は何しました? それか今、何してるの〜? 1月1日から、シャキッと動いてる人ってスゴイと思うなぁ。尊敬する」

とコメント。元日はゆっくりと過ごせたようだ。

■自撮り写真に「誰かと思った…」

こちらの投稿について、アプリのフィルター効果とはいえ至近距離でも美しい剛力の素顔に多くの絶賛の声が寄せられている。

「アプリ使わなくてもお肌綺麗です!」

「誰か分からんかった」

「より一層肌が綺麗に見えるね。私も意味もなくだらだらしてた。幸せだねー。感謝して、また一年働きます」

「あやめちゃん、すっぴんもかわいいですね」

中には、「誰だか分からなかった」とアプリの性能に驚く人も。

■「元日から仕事してますよ」

一方、1月1日から働く人々からのコメントも。

「明けましておめでとうございます。ホテル業なので、朝からシャキッと働いてまーす泣」

「元旦から、仕事してますよ!」

「夜勤明けの勤務ですよー、年末年始、お休みなんて数えるくらいしかありません。いーなー」

中には、元日であろうと夜勤明けで仕事をしていたという人まで。このことから、自撮り写真とともに「元日からシャキッと動いている人尊敬する」とコメントした剛力に、複雑な気持ちになってしまった人もいたようだ。

■4人に1人が年末年始も仕事

しらべぇ編集部が全国の20~60代の働く男女849名を対象に「年末年始の仕事」について調査したところ、全体でおよそ4人に1人が「年末年始も仕事」であると回答した。

正月も懸命に働く人々のおかげで、年末年始も安心で便利な暮らしができているのだ。

2019年の目標は「後日発表する」とも語っている剛力。プライベートにも注目が集まる彼女は、今年どのような目標を掲げるのだろうか。