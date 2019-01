2019年映画放出祭 後半戦突入！シリーズ映画を見逃すな！

2019年も映画ざんまいな日々を送ってほしいスクリーン編集部。2019年に観られる作品を元旦から7日間にわたりドドンと大公開中です。『スター・ウォーズ』最新三部作が終幕を迎える2019年。シリーズ映画はやっぱり話題の中心。あの人気キャラクターたちが再び帰ってきます!(文/紀平照幸・デジタル編集/スクリーン編集部)

01:トイ・ストーリー4

ウッディやバズの新たな冒険が始まる

ディズニー/ピクサーの第1作で、世界初の長編フルCGアニメーションだった『トイ・ストーリー』の最新作。今回はフォーキーなどの新しい仲間を加えウッディたちは旅に出ることに。もちろん声の出演はトム・ハンクス、ティム・アレンなどがつとめている。

2019年7月12日公開

ウォルト・ディズニー・ジャパン配給

02:メリー・ポピンズ リターンズ

魔法の家庭教師が20年振りに帰還

ディズニー・ミュージカルの傑作に『シカゴ』のロブ・マーシャル監督が挑戦。今回のポピンズ役はエミリー・ブラント。かつて20年前にバンクス家の苦境を救った家庭教師の彼女が、大人になった次男マイケルの前に再び現れる。メリル・ストリープも共演。

2019年2月1日公開

ウォルト・ディズニー・ジャパン配給

03:アナと雪の女王2(仮題)

世界中に愛された、あの姉妹が帰ってくる!

※写真は前作『アナと雪の女王』

日本で公開された洋画アニメーション史上最大のヒットとなり、世代を超えた社会現象ともいえる空前の“アナ雪”ブームを巻き起こした『アナと雪の女王』。待望の長編での続編がやって来る。アナとエルサ、オラフやクリストフを待ち受ける新たなる冒険とは?

2019年冬公開予定

ウォルト・ディズニー・ジャパン配給

04:ゴジラ キング・オブ・モンスターズ

4大怪獣が地球を揺るがす大激闘

ハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』の続編。あれから5年、ゴジラに加え、ラドン、モスラ、キングギドラが出現し、激闘を展開。怪獣たちに蹂躙される世界で人間に何ができるのか…。渡辺謙が引き続き出演し、ミリー・ボビー・ブラウン、チャン・ツィイーも共演。

2019年5月31日公開

東宝配給

05:ジョン・ウィック:チャプター3(原題)

世界中を敵に回した孤独な殺し屋の運命は…

前作で殺し屋の掟を破ってしまったために世界中の殺し屋の標的になってしまったジョン・ウィック(キアヌ・リーブス)。この絶体絶命の窮地を、彼はいかにして脱出するのか? 今作ではハル・ベリーとアンジェリカ・ヒューストンが新たにキャストに加わる。

2019年秋公開予定

ポニーキャニオン配給

06:スター・ウォーズ/エピソード9(仮題)

SW新三部作、ついに完結!

※写真は前作『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

『フォースの覚醒』で幕を開けた『スター・ウォーズ』新三部作もついにフィナーレ。フォースに目覚めたレイ(デイジー・リドリー)とダース・ベイダーの遺志を継ぐカイロ・レン(アダム・ドライバー)の物語はどんな結末を迎えるのか?監督はJ・J・エーブラムズ。

2019年冬公開予定

ウォルト・ディズニー・ジャパン配給

07:バンブルビー

『トランスフォーマー』のスピンオフ登場

大ヒットシリーズ『トランスフォーマー』の初のスピンオフ。思春期の少女チャーリー(ヘイリー・スタインフェルド)とバンブルビーの友情を描く。少女が廃車置場で見つけたボロボロの車を修理するが、それは普通の車ではなかった…。ジョン・シナ共演。

2019年3月22日公開

東和ピクチャーズ配給

08:レゴ®ムービー2

新たなる冒険の舞台は宇宙へ!

前作の事件がきっかけで荒廃し、人々の心がすさんでしまったブロックシティ。しかし陽気なエメットだけは元気いっぱい。そんな時、謎の異星人が街に襲来し、バットマンや仲間たちがさらわれた! エメットは彼らを助けるために宇宙へと飛び出していく。

2019年3月29日公開

ワーナー・ブラザース映画配給

09:ハロウィン(原題)

殺人鬼ブギーマンが現代によみがえる

1978年の同名ホラー映画に直結した続編。40年前のハロウィンの日に大量殺人を行なったブギーマンことマイケル・マイヤーズが精神病院を脱走、生存者のローリー(ジェイミー・リー・カーティス)やその家族のもとに再び襲いかかる。全米で大ヒット。

2019年4月公開予定

パルコ配給

10:ターミネーター(仮題)

J・キャメロン製作のもとシリーズ再始動

ジェームズ・キャメロンが製作に復帰、『デッドプール』のティム・ミラーが監督する新作は『新起動』とは世界観が違い、『ターミネーター2』(1991)の正統な続編。リンダ・ハミルトン扮するサラ・コナーも帰って来る。もちろんアーノルド・シュワルツェネッガー主演。

2019年11月公開予定

20世紀フォックス映画配給

あのシリーズにも続編が次々誕生!

ほかにも2019年はシリーズ映画の公開が目白押し。現時点で決まっているシリーズ映画の最新情報を一気にお伝えします。

夏公開の『メン・イン・ブラック・インターナショナル』(原題)は『メン・イン・ブラック』シリーズの4作目。しかし主役は交代し、クリス・ヘムズワース扮するエージェントHとテッサ・トンプソン演じるエージェントMがコンビを組むことに。『マイティ・ソー バトルロイヤル』の二人がまた共演するわけだ。旧シリーズからはエマ・トンプソンのエージェントOが続投。リーアム・ニーソン、レベッカ・ファーガソンといった共演陣も楽しみ。

夏公開予定のアクションでは『ボブス&ショウ』(原題)も期待大。あの『ワイルド・スピード』シリーズのスピンオフで、ドウェイン・ジョンソンのホブス捜査官とジェイソン・ステイサムのデッカード・ショウがタッグをくむバディーものだ。

2017年に全世界を恐怖に陥れた『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の続編『IT:チャプター2』(原題)も登場。大人になったルーザーズ(ジェームズ・マカヴォイ、ジェシカ・チャステインら)は復活した“それ”の脅威に立ち向かう。ペニーワイズ役はビル・スカーシュゴード。

人気ホラー『IT/イット』続編はあれから二〇数年後を描く※写真は『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』

ファミリー向けのアニメーションでは大ヒット作の待望の続編『ペット2』と、『ヒックとドラゴン』シリーズの最新作『ハウ・トゥ・トレイン・ユア・ドラゴン:ザ・ヒドゥン・ワールド』(原題)がいずれも夏に公開の予定だ。

『ミニオンズ』スタッフによる『ペット』も続編が誕生※写真は『ペット』

