2019年は放送開始から10周年！『Glee』キャストたちのこの一年の活躍は？＜1＞

2009年から6シーズンにわたり放送された大ヒット青春ミュージカル『Glee/グリー』。今年2019年は放送スタートから10周年を迎える。そんなキャストたちの昨年一年の活躍を<前・後編>で振り返ってみよう。米entertainment.ieが伝えている。

■リー・ミシェル(レイチェル・ベリー役)

8歳の時にミュージカル「レ・ミゼラブル」でブロードウェイデビューを果たし、その後こちらもブロードウェイ・ミュージカル「春のめざめ」などで主演を務めているリー。2014年に初のソロアルバム「Louder」を発表し、2017年には「Places」という2枚目のアルバムを発売した。そんな彼女は昨年、本作のブレイン役で知られる親友ダレン・クリスと二人で、「LM/DC」という北米ライブツアーを開催した。またプライベートでは、2018年5月にアパレルメーカーAYR社長ザンディ・ライヒとの婚約を発表している。アーティストとしても一人の女性としても順風満帆だ。

■マシュー・モリソン(ウィル・シュースター役)

ブロードウェイ・ミュージカル「ヘアスプレー」「ファインディング・ネバーランド」でも有名なブロードウェイスターのマシュー。2018年2月に初となる日本でのツアーを行った彼だが、今年2月&3月に再来日が決定している。また、長寿人気ドラマ『グレイズ・アナトミー』シーズン13&14に医師役で登場しており、歌に演技に大忙しだ。

■ジェーン・リンチ(スー・シルベスター役)

『シュガー・ラッシュ』や『シンプソンズ』などアニメの声優や、TVドラマなど多くの作品に出演しているジェーン。法廷ドラマ『グッド・ワイフ』のスピンオフ作品『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』や、Amazon Prime Videoで配信中のコメディドラマ『マーベラス・ミセス・メイゼル』にも出演している引っ張りだ。

■コード・オーヴァーストリート(サム・エヴァンス役)

2016年からシングル曲を発売しているコードは、昨年は「Wasted Times」「Carried Away」を発表した。3月には、女優エマ・ワトソン(『美女と野獣』)との交際が報じられたことも。2017年には歌手として初来日。ジョー・ジョナス率いるバンドDNCEの日本公演にスペシャルゲストとしてステージに登場しただけでなく、自身のライヴも開催した。再来日にも期待したい。

■ナヤ・リヴェラ(サンタナ・ロペス役)

2018年1月に配信されたYouTubeの有料版YouTube Redによるオリジナルドラマ『Step Up:High Water(原題)』に出演したナヤ。YouTube Red初の巨額予算が掛けられた同作は、アトランタの有名な芸術学校が舞台。同校の伝説的な創設者セージ・オドムを、人気歌手のNe-Yoが演じ、ナヤはコレットという元ダンサー役に扮し、同校の事務員だがセージと同じく生徒たちへの情熱を持ち、また自身もある秘密を持っているという役どころを演じている。

いかがだっただろうか。それぞれが少しずつ異なるジャンルや作品で活躍をしている元『Glee/グリー』のキャスト。果たして今年はどのようなニュースを届けてくれるか全員の今後に期待したい。明日も引き続き、<後編>としてご紹介。

『Glee/グリー』見どころはこちら

(翻訳/Erina Austin)

Photo:『Glee/グリー』

(C)2009-2010 Fox and its related entities. All rights reserved.