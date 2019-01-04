アーケード版・Steam版「グルーヴコースター」で音楽ゲーム「Arcaea」とのコラボを実施！

タイトーは、アーケード版・Steam版「グルーヴコースター」について、lowiro社が提供するiOS/Android向けリズムゲームアプリ「Arcaea(アーケア)」と、オリジナル楽曲の相互配信を中心としたコラボレーションを実施すると発表した。

「Arcaea」より「グルーヴコースター」に収録する人気楽曲は、「グルーヴコースター」に初登場となるコンポーザー、HiTECH NINJA氏、ak＋q氏、PSYQUI氏、ETIA.氏が手掛ける4曲と、「グルーヴコースター」でも人気楽曲を収録しているコンポーザー、siromaru氏のINNOCENT NOIZE名義の楽曲を含む計5曲で、1月9日（水）よりアーケード版で、1月10日（木）よりSteam版にて遊べるようになる。

それぞれの楽曲ジャケットデザインの世界観や、登場するキャラクターをフィーチャーした演出など、「Arcaea」の魅力を楽しめるステージとなっている。

■人気音楽ゲーム「Arcaea」と「グルーヴコースター」で楽曲交換！「グルーヴコースター」で遊べる「Arcaea」の楽曲

「Memory Archive / HiTECH NINJA」

「Ignotus / ak+q」

「Be There / PSYQUI」

「Singularity -Binary Enfold- / ETIA.」

「Metallic Punisher / INNOCENT NOIZE」

グルーヴコースター楽曲配信日

アーケード版

STEAM版

価格：Arcaea DLC Pack（5曲パック）…800円、1曲…200円

STEAMストアページ：https://store.steampowered.com/app/744060/Groove_Coaster/

■「Arcaea」で遊べる「グルーヴコースター」の楽曲 / 配信日

「グルーヴコースター」や音楽ゲームで活躍中の人気コンポーザー、REDALiCE氏、t+pazolite氏、Cranky氏、人気サークルIOSYS、ZUNTATAのMASAKIによる楽曲が登場。

※楽曲の追加は有料になります。

■アーケード版「グルーヴコースター 4」ゲーム内イベント「Arcaea アンロックキャンペーン」を開催

イベント期間：2019年1月9日（水）8:00～2月20日（水）5:59

期間中、NESiCAを使って好きなモードでプレイして、「アンロックキー」を獲得！ アンロック画面で獲得した「アンロックキー」を消費すると、「Arcaea」の主人公キャラクター「光」と「対立」のナビゲーターとアバターが期間限定で解禁できます。

※イベントに参加するにはゲームのプレイ結果を保存できるカード、NESiCA（ネシカ）が必要です。

ナビゲーター「対立」/「光」

■Arcaeaとは

「Arcaea（アーケア）」はiOS/Android用超感覚リズムゲームアプリです。2017年3月9日にリリースを迎えてからおよそ一年半、今では全世界で累計200万DLを突破しました。また、収録楽曲はすでに100曲を数え、その全てが昨今の音楽ゲームシーンを支える70人以上の若手アーティストたちが手掛けたものです。

このArcaeaを支える独自要素は三つ。アークノートが実現する独自の3次元的な操作と、個性豊かな楽曲たち、そして美しいパートナーキャラクターとストーリーです。

App Store ダウンロードページ

https://itunes.apple.com/jp/app/arcaea/id1205999125

Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=moe.low.arc&hl;=ja

(C)lowiro 2019