BiSH、史上最大規模幕張メッセワンマン公演が「AbemaTV」独占最速放送決定！ 4月3日には早くも映像商品化！

2018年は、初のオリコン週間シングルチャート1位を獲得、全国大型フェスへの出演ラッシュ、レコ大新人賞受賞等勢いの止まらない“楽器を持たないパンクバンド”BiSH。

そんなBiSHが2018年12月22日に幕張メッセ9〜11ホールで開催し17,000人を動員したBiSH史上最大規模のワンマン公演"THE NUDE"が2月2日に「AbemaTV」にて放送されることが分かった。

初の試みである、360°センターステージや総勢29名のバンド/ストリングス隊、yahyel山田健人による映像演出等、BiSHの魅力が何倍にも引き出され“BiSH史上最高のライブ”との声も高い同公演は必見。

更に本日、プロジェクションマッピングの演出を取り込み清掃員(=BiSHファンの総称)を最も魅了しハイライトとなった「My landscape」のライブ映像が解禁となった(こちらをクリック)。また、4月3日には同公演を完全収録した映像商品の発売が決定。初回限定盤には、LIVE全24曲に加え、LIVE CD2枚組、写真集が同封されるので要チェックだ。

BiSH / My landscape

[BRiNG iCiNG SHiT HORSE TOUR FiNAL "THE NUDE"]@幕張メッセ9.10.11ホール

AbemaTV 『独占最速放送!BiSH幕張1万7千人ワンマン“THE NUDE”〜bpm #113』

放送日程:2月2日(土)

放送時間:夜9時~夜10時

放送チャンネル:AbemaSPECIAL

放送URL: https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Aq2KbQeMyAP2du

<出演者>BiSH

<MC>黒木啓司(EXILE/EXILE THE SECOND)

※放送内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

Abemaビデオ:https://abema.tv/video/title/90-150

(過去の放送回は、「Abemaビデオ」にて無料でご覧いただけます)