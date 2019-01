“とある”シリーズのスマートフォン向けゲーム「とある魔術の禁書目録 幻想収束」が2019年に配信決定！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)」を2019年に配信すると発表、ティザーサイトならびにゲーム公式ツイッターを公開した。

「とある魔術の禁書目録 幻想収束」は、シリーズ累計3,000万部を突破する「とある魔術の禁書目録(インデックス)」をはじめとした“とある”シリーズを題材にした、学園異能バトルRPGだ。詳しい内容については続報に期待しよう。

「とある魔術の禁書目録 幻想収束」ティザーサイト

https://www.jp.square-enix.com/index-if/

ゲーム公式Twitter

https://twitter.com/index_if_PR

■「とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)」基本情報

シリーズ累計3,000万部を突破する「とある魔術の禁書目録(インデックス)」をはじめとした、あの“とある”シリーズのスマートフォン向けのゲーム最新作が学園異能バトルRPGとして登場。

アニメや劇場版に登場したお馴染みキャラ達に加え、原作小説や外伝コミカライズに登場する最新キャラ達もシリーズの垣根を越えてここに集結!

アニメの名シーンをもう一度味わうだけでなく、3D演出で描かれる大迫力のあの技も、簡単操作で完全再現!

好きなキャラクターで最強デッキを組めば、ドリームチーム同士の戦いが実現! 夢の饗宴を体感しよう!

あなたのスマホで、科学と魔術が交差する――!!

