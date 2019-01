★ＬＯＶＥ！『SUPERGIRL/スーパーガール』Ｓ３　＃１をキャッチ・アップ！

すぴ豊です。 『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン3(サード・シーズン)がいよいよ 放送開始です! 放送にあわせ各エピソードをマニアックに解説していきます! あの怪力マザーは? カーラの新たなヴィラン?

冒頭のこの女性は?

今回は、スーパーガールことカーラの心象風景から始まりますが、

あれ?この女性誰だっけ?と思う方もいるのでは?

実は、カーラの実の母役の女優さんが変わったのです。

従ってこの女性は、カーラの、クリプトン星の母アルーラ・ゾーエルです。

このシーズンから演じるのはエリカ・デュランス。

あれどっかで見た顔と思う人はするどい!

『ヤング・スーパーマン』のロイス・レインを演じていた人です!

こういうマニアックなキャスティングがいいですね。

『スーパーマン・リターンズ』へのオマージュ

スーパーガールは宙に浮かびながら街の危機に耳を傾け、そして事件が起これば

そこに急行します。今回、かけつけたカーラに重火器で攻撃。もちろん

スーパーガールははびくともしません。

このくだりなんですが、ブランドン・ラウス出演の

映画『スーパーマン・リターンズ』に似たようなシーンがあります。

そのオマージュでしょうか?

なおブランドン・ラウスは、いま『ARROW/アロー』等でヒーロー、

アトムを演じてますね。

アトムとスーパーガールがクロスオーバー・エピソードの

『インベージョン:最強ヒーロー外伝』で共演した際、

アトムがスーパーガールのことを”従妹に似ている”という、

ファンならニヤリとするシーンがあります。

"Girl of Steel"というキャッチ・フレーズ

スーパーガールを称えるセレモニーで、巨大な横断幕に"Girl of Steel"という

言葉がかかれています。

スーパーマンは"Man of Steel"と呼ばれていますから、

スーパーガールは"Girl of Steel"なわけですね。

この式典の後、潜水艦アクションとなるわけですが、

地上・空中では無敵のスーパーガールも水中では苦戦します。

やっぱり水中は、アクアマンに任せておけってことですかね(笑)

モーガン・エッジ登場!

このシーズン3のヴィランとして活躍(?)しそうなのが腹黒い実業家

モーガン・エッジです。

演じるのはエイドリアン・パスダー。

アメコミ系ヒーロー・ドラマ『エージェント・オブ・シールド』で

タルボット(コミックではハルクことブルース・バナーの恋敵)を演じていました。

モーガン・エッジはヴィラン=スーパーマンの敵という設定ですが、実は

ちょっと意外だったのです。

というのも僕が初めてコミックで、このキャラを知った時は、

まだヴィランとしての本性は出していなくて、

メディア王でデイリー・プラネットを買収し、スーパーマンこと

クラーク・ケントをTVのニュース番組のキャスターに抜擢する、との

役でした(笑)

というわけで”嫌味な奴”だったのですが、まさかヴィランだったとは。

なおこのドラマの中では、キャット・コーを買収しようとしますが、

レナ・ルーサーが先にキャット・コーを買収してカーラたちを救いますね。

笑顔の消えたカーラ、そして新たなる強敵!

PHOTO BY すぴ豊

シーズン2で世界を救うため、恋人だったモン・エルとの幸せをあきらめた

カーラは、”カーラとしての人生”ではではなく、

自暴自棄気味に、”スーパーガールとして生きよう”とします。

カーラから、あの素敵な笑顔が消えてしまう。

そこで僕らも気づくわけです。『SUPERGIRL/スーパーガール』で楽しみに

していたのは、スーパーガールとしてのアクションである以上に、

愛らしいカーラの物語だったことを。

だからこのエピソードの終わりで、ちょっとホっとするわけですね。

しかし、ここに新たな脅威が!

あの怪力のお母さんの正体は?

この後明らかになるのですが、彼女は”Reign”と呼ばれるキャラになるのです。

果たして、その正体は?

また改めてご紹介しましょう!