茨城新聞社旗争奪全国選抜高校剣道　女子　東奥義塾V　守谷は準優勝

女子決勝で競り合う東奥義塾・丸山と守谷・間宮(左から)=霞ケ浦文化体育会館、高松美鈴撮影

全国から高校剣士が集う新春恒例の茨城新聞社旗争奪第36回全国選抜高校大会は4日、土浦市の霞ケ浦文化体育会館で開幕した。第1日の女子の部は131校(県勢32校)が出場し、東奥義塾(青森)が初優勝を飾った。2連覇を狙った守谷は決勝で惜敗し、準優勝だった。

決勝の東奥義塾-守谷は、東奥義塾が中堅戦で1本勝ち。以降は引き分けに持ち込まれ、守谷は最後まで逆転できないまま1-0で決着した。このほか県勢は土浦湖北が4強、常総学院が16強に入るなど健闘した。 (桜井優)

(県勢記録と上位記録)

【女子】

▽1回戦

仙台育英(宮城) 4-0 神栖、山村学園(埼玉)4-0霞ケ浦

▽2回戦

守谷 4-0 文化学園大杉並(東京)、成田国際(千葉) 5-0 水戸啓明、秋田北 2-0 牛久栄進、土浦二 2-1 新潟商、我孫子(千葉) 2-1 水戸一、常総学院 1-1 武蔵村山(東京)(常総学院の本数勝ち)、大宮東(埼玉) 1-1 鉾田一(大宮東の代表勝ち)、希望ケ丘(神奈川) 5-0 古河中教校、昌平(埼玉) 2-1 水戸二、前橋商(群馬) 4-0 竹園、五所川原第一(青森) 4-0 下妻二、名取北(宮城) 2-0 日立二、茗渓学園 3-0 湯沢翔北(秋田)、下館一 1-0 長生(千葉)、日立商 2-0 福島西、新潟明訓 2-0 並木中教校、船橋北(千葉) 5-0 鉾田二、日大高(神奈川)不戦勝藤代、市太田(群馬) 3-0 取手松陽、鹿島 3-2 千葉敬愛、日大習志野(千葉) 3-0 日立北、水戸葵陵 3-0 富士市立(静岡)、秋草学園(埼玉) 3-0 土浦一、岩瀬日大 2-1 横浜商大高(神奈川)、土浦三 3-2 晴海総合(東京)、佐野日大(栃木) 3-0 水戸三、浜名(静岡) 2-1 下妻一、土浦湖北 4-0 桜美林(東京)、東京学館(千葉) 4-1 下館二、市柏(千葉) 3-0 水城、荏田(神奈川) 3-1 那珂

▽3回戦

守谷 5-0 成田国際、日本航空(山梨) 1-0 土浦二、常総学院 2-1 東農大二(群馬)、茗渓学園 2-1 東京学館浦安(千葉)、下館一 2-1 横浜創英(神奈川)、秋田商 5-0 日立商、鹿島 3-1 能代(秋田)、矢板中央(栃木) 3-0 水戸葵陵、岩瀬日大 3-0 明桜(秋田)、桐蔭学園(神奈川) 4-1 土浦三、土浦湖北 3-0 沼田女(群馬)

▽4回戦

守谷 5-0 秋田北、常総学院 3-0 大宮東、岡崎城西(愛知) 1-0 茗渓学園、秋田商 0-0 下館一(秋田商の代表勝ち)、淑徳与野(埼玉) 1-1 鹿島(淑徳与野の代表勝ち)、聖ドミニコ学院(宮城) 1-1 岩瀬日大(聖ドミニコ学院の本数勝ち)、土浦湖北 2-2 甲府商(山梨)(土浦湖北の本数勝ち)

▽5回戦

守谷 2-0 東海大大阪仰星、盛岡白百合学園(岩手) 3-1 常総学院、土浦湖北 3-0 桐蔭学園

▽準々決勝

守谷 5-0 盛岡白百合学園、淑徳巣鴨(東京) 2-0 埼玉栄、東奥義塾(青森) 2-0 五泉(新潟)、土浦湖北 3-1 高崎健康福祉大高崎(群馬)

▽準決勝

守谷 2-1 淑徳巣鴨、東奥義塾 2-1 土浦湖北

▽決勝

東奥義塾 1-0 守谷

本間 - 今村

丸山 - 間宮

○杉本 メ- 内藤

森永 - 小川

斎藤 - 柿元

【優秀選手】

斎藤とも(東奥義塾)柿元冴月(守谷)松崎雛乃(淑徳巣鴨)阿部真奈(土浦湖北)長沢茉里耶(盛岡白百合学園)佐々木葉名(埼玉栄)小坂井麻優子(五泉)中村美悠(高崎健康福祉大高崎)