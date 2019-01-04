茨城新聞社旗争奪全国選抜高校剣道　女子　東奥義塾V　守谷は準優勝

©株式会社茨城新聞社

女子決勝で競り合う東奥義塾・丸山と守谷・間宮(左から)=霞ケ浦文化体育会館、高松美鈴撮影

全国から高校剣士が集う新春恒例の茨城新聞社旗争奪第36回全国選抜高校大会は4日、土浦市の霞ケ浦文化体育会館で開幕した。第1日の女子の部は131校(県勢32校)が出場し、東奥義塾(青森)が初優勝を飾った。2連覇を狙った守谷は決勝で惜敗し、準優勝だった。

決勝の東奥義塾-守谷は、東奥義塾が中堅戦で1本勝ち。以降は引き分けに持ち込まれ、守谷は最後まで逆転できないまま1-0で決着した。このほか県勢は土浦湖北が4強、常総学院が16強に入るなど健闘した。　(桜井優)

(県勢記録と上位記録)
【女子】
▽1回戦
仙台育英(宮城)　4-0　神栖、山村学園(埼玉)4-0霞ケ浦

▽2回戦
守谷　4-0　文化学園大杉並(東京)、成田国際(千葉)　5-0　水戸啓明、秋田北　2-0　牛久栄進、土浦二　2-1　新潟商、我孫子(千葉)　2-1　水戸一、常総学院　1-1　武蔵村山(東京)(常総学院の本数勝ち)、大宮東(埼玉)　1-1　鉾田一(大宮東の代表勝ち)、希望ケ丘(神奈川)　5-0　古河中教校、昌平(埼玉)　2-1　水戸二、前橋商(群馬)　4-0　竹園、五所川原第一(青森)　4-0　下妻二、名取北(宮城)　2-0　日立二、茗渓学園　3-0　湯沢翔北(秋田)、下館一　1-0　長生(千葉)、日立商　2-0　福島西、新潟明訓　2-0　並木中教校、船橋北(千葉)　5-0　鉾田二、日大高(神奈川)不戦勝藤代、市太田(群馬)　3-0　取手松陽、鹿島　3-2　千葉敬愛、日大習志野(千葉)　3-0　日立北、水戸葵陵　3-0　富士市立(静岡)、秋草学園(埼玉)　3-0　土浦一、岩瀬日大　2-1　横浜商大高(神奈川)、土浦三　3-2　晴海総合(東京)、佐野日大(栃木)　3-0　水戸三、浜名(静岡)　2-1　下妻一、土浦湖北　4-0　桜美林(東京)、東京学館(千葉)　4-1　下館二、市柏(千葉)　3-0　水城、荏田(神奈川)　3-1　那珂

▽3回戦
守谷　5-0　成田国際、日本航空(山梨)　1-0　土浦二、常総学院　2-1　東農大二(群馬)、茗渓学園　2-1　東京学館浦安(千葉)、下館一　2-1　横浜創英(神奈川)、秋田商　5-0　日立商、鹿島　3-1　能代(秋田)、矢板中央(栃木)　3-0　水戸葵陵、岩瀬日大　3-0　明桜(秋田)、桐蔭学園(神奈川)　4-1　土浦三、土浦湖北　3-0　沼田女(群馬)

▽4回戦
守谷　5-0　秋田北、常総学院　3-0　大宮東、岡崎城西(愛知)　1-0　茗渓学園、秋田商　0-0　下館一(秋田商の代表勝ち)、淑徳与野(埼玉)　1-1　鹿島(淑徳与野の代表勝ち)、聖ドミニコ学院(宮城)　1-1　岩瀬日大(聖ドミニコ学院の本数勝ち)、土浦湖北　2-2　甲府商(山梨)(土浦湖北の本数勝ち)

▽5回戦
守谷　2-0　東海大大阪仰星、盛岡白百合学園(岩手)　3-1　常総学院、土浦湖北　3-0　桐蔭学園

▽準々決勝
守谷　5-0　盛岡白百合学園、淑徳巣鴨(東京)　2-0　埼玉栄、東奥義塾(青森)　2-0　五泉(新潟)、土浦湖北　3-1　高崎健康福祉大高崎(群馬)

▽準決勝
守谷　2-1　淑徳巣鴨、東奥義塾　2-1　土浦湖北

▽決勝
東奥義塾　1-0　守谷

本間　　-　今村

丸山　　-　間宮
○杉本　メ-　内藤

森永　　-　小川

斎藤　　-　柿元

【優秀選手】

斎藤とも(東奥義塾)柿元冴月(守谷)松崎雛乃(淑徳巣鴨)阿部真奈(土浦湖北)長沢茉里耶(盛岡白百合学園)佐々木葉名(埼玉栄)小坂井麻優子(五泉)中村美悠(高崎健康福祉大高崎)

茨城新聞クロスアイのラベル

ラベル

茨城新聞の電子書籍　第２弾

　常陸時代の佐竹氏を「後三年の役」から「国替え」まで節目ごとに取り上げ、当主の歴史的選択の背景に迫った。

お求めはこちらから