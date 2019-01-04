武本文学賞、最後の受賞者＝式典は３月24日、宮城会館で

ブラジル日系文学会（中田みちよ会長）主催で最後の『第３６回武本文学賞』の入選作品が発表された。授賞式は３月２４日午後２時から、宮城県人会（Rua Fagundes, 152, Liberdade）で開催される。小説と随筆は順次『ブラジル日系文学』誌に掲載される。作品及び受賞者は次の通り（敬称略）。

【小説部門】選考委員＝醍醐麻沙夫、西澤紘子、中田みちよ、入賞＝「ある夏の日に（インド）」（大門千夏）、佳作１席＝「鼓動」（稲村ひとみ）、佳作２席＝「一枚のハンカチ」（栗山舎人）

【随筆部門】選考委員＝間島章子、宮村光秀、宮川信之、入賞＝「コッパドムンド体験記（稲村ひとみ）、佳作「流れる（野澤由紀子）、

【短歌部門】選考委員＝上妻博彦・小池みさ子、入賞＝「老いの日常」（水野昌之）、佳作＝「ときめき」（鎌谷昭）

【俳句部門】選考委員＝小斉棹子、伊那宏、佳作＝「冬の月」（坂上美代栄）

【翻訳部門】選考委員＝柴門明子、松原礼子、栗原章子、佳作＝「豆を一株」（稲村ひとみ）