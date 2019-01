シンガーソングライターの絢香(31)がインスタグラムを更新し、女優の篠原涼子(45)との2ショット写真をアップした。インターネット上では、篠原の若々しさに驚きの声があがっている。

■2人の距離感がわかる呼び方

映画がご縁となり、2人ランチをしてきた✨ ほんと〜に素敵な方。 もう、可愛くて大好き。 気づけば4時間!! 楽しかった〜!! #人魚の眠る家 #篠原涼子 さん #涼子ちゃんって呼ぶの #まだ慣れない 笑 #涼子ちゃん #このスタンプ #選んじゃうとこも #何しても可愛い涼子ちゃん #楽しい時間 #lunch

3日にインスタグラムを更新した綾香は、「映画がご縁となり、2人ランチをしてきた」と報告。「本当に素敵な方。もう、かわいくて大好き。気付けば4時間!! 楽しかった~!!」と、篠原と2人で有意義な時間を過ごしたことをつづっている。

絢香は篠原と西島秀俊主演の映画『人魚の眠る家』の主題歌を担当。その出会いがきっかけで、プライベートでも親交を持つようになったようだ。

また、以前の投稿では「涼子さん」と呼んでいた絢香は今回、「涼子ちゃんって呼ぶのまだ慣れない(笑)」とコメント。その呼び方から、2人の距離感が近づいていることがわかる。

■ネットでは「かわいすぎる」と絶賛の声

絢香と篠原の2ショット写真がアップされた投稿には、「2人ともかわいすぎる」と絶賛の声があがっている。

「かわいすぎる…! 昔から涼子ちゃんも好き。気が合うと何時間もお喋りしてあっという間よね」

「2人ともかわいすぎです! 絢香ちゃんと涼子さんが仲良くなってめっちゃ嬉しいです」

「涼子ちゃん呼びに慣れないっていう、絢香さんがかわいいです。ちなみに涼子ちゃんからはなんて呼ばれてるんですか?」

「りょりょりょ、涼子ちゃん!? すごい距離感がぐって近づいたのね! 絢香がうらやましすぎるよ!」

コメントの中には、絢香が篠原にどのように呼ばれているかが気になるといったものも。

■篠原の若々しさに驚きの声も

また、写真に写る篠原の若々しさに対して、「45歳に見えない」といった驚きの声も見られる。

「45歳には見えないわ…。2人ともかわいすぎて、目の保養になった!」

「絢香さんには申し訳ないが、篠原さんのほうが若く見えるのは私だけ?」

その若さに、「絢香よりも若く見える」といったコメントも寄せられている。

■大人になってからの友達作りは難しい?

しらべぇ編集部が全国20~60代の男女1,328名を対象に、「友達作り」について調査したところ、全体のおよそ半数が「大人になってから、新しい友達を作るのは難しいと思う」と回答した。

映画を通してプライベートでランチをするほどの仲になった絢香と篠原。次に絢香が2ショットを披露するときには、違和感なく「涼子ちゃん」と呼べるようになっているだろうか。