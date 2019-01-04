常盤木学園は11発大勝！前回準V作陽はPK戦の末に敗退

1月4日、第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会2回戦が行われた。
1回戦で前回覇者の藤枝順心をPK戦の末に下した常盤木学園は専大北上を11-0で下し準々決勝へ駒を進めた。前回大会準優勝の作陽は聖カピタニオと対戦。前半に3点を奪われたが、後半に3-3の同点に追いつくもPK戦の末に敗れ2回戦敗退となった。
▽2回戦
常盤木学園 11- 0 専大北上
日ノ本 2 - 0 修徳
十文字 5 - 1 香川西
開志JSC 0 - 6 帝京長岡
星槎湘南 4 - 0 筑陽学園
花咲徳栄 3 - 0 日本航空
東海大福岡 3 - 1 播磨
聖カピタニオ 3 - 3 (PK:4-3)作陽
【出場校】
▽北海道
北海道文教大明清(27年連続27回目)
北海道大谷室蘭(11年連続13回目)
▽東北
常盤木学園(宮城 / 21年連続21回目)
聖和学園(宮城 / 27年連続27回目)
専大北上(岩手 / 3年連続3回目)
▽関東
修徳(東京 / 9年連続9回目)
十文字(東京 / 4年連続13回目)
星槎国際湘南(神奈川 / 5年連続5回目)
花咲徳栄(埼玉 / 3年連続３回目)
日本航空(山梨 / 3年連続10回目)
前橋育英(群馬 / 5年連続5回目)
鹿島学園(茨城 / 初出場）
▽北信越
帝京長岡(新潟 / 初出場）
福井工大福井(福井 / 15年連続15回目)
開志学園JSC(新潟 / 6年連続6回目)
▽東海
藤枝順心(静岡 / 15年連続15回目)
聖カピタニオ女子(愛知 / 3年連続8回目)
磐田東(静岡 / 2年ぶり6回目)
▽関西
大商学園(大阪 / 11年連続11回目)
日ノ本学園(兵庫 / 18年連続20回目)
神戸弘陵(兵庫 / 4年連続4回目)
京都精華(京都 / 3年ぶり5回目)
播磨(兵庫・開催県枠／初出場）
▽中国
作陽(岡山 / 11年連続11回目)
広島文教女子大附(広島 / 13年連続13回目)
松江商(島根 / 6年ぶり4回目)
▽四国
鳴門渦潮(7年連続7回目)
香川西(3年連続3回目)
▽九州
神村学園(鹿児島 / 25年連続25回目)
秀岳館(熊本 / 2年連続２回目)
東海大福岡(2年連続3回目)
筑陽学園(福岡 / 初出場）