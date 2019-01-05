【大阪桐蔭が追加点！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs流経大柏

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会準決勝は1月5日 (土)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。前半14分、ハーフラインからのビックゲイン！そのまま嘉納が抜け出し、11番三島にパスを飛ばしてそのままトライ！スコアを14-5とする。

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メンバー

■ 大阪桐蔭高等学校(男子)

　1　江良 颯

　2　中川 魁

　3　安達 朋樹

　4　井道 鶴

　5　稲留 将貴

　6　奥井 章仁

　7　河村 レイジ

　8　堤田 京太郎

　9　萩原 周

　10　嘉納 一千

　11　野村 将大

　12　高本 幹也

　13　松山 千大(C)

　14　三島 琳久

　15　伴井 亮太

　16　立木 隆司

　17　吉田 敢太

　18　村木 亮介

　19　江金 海

　20　大平 守

　21　秋山 良雅

　22　中村 航希

　23　芦塚 仁

　24　秋山 哲大

　25　杉本琉華

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

　1　葛西 拓斗

　2　作田 駿介

　3　神田 剛

　4　田口 竜生

　5　八木澤 龍翔

　6　當眞 真

　7　木村 倭

　8　星野 竜輝

　9　諸井 琉哉

　10　家村 健太

　11　金澤 春樹

　12　土居 大吾

　13　柳田 翔吾

　14　永山 大地

　15　浅見 亮太郎

　16　石水 健太

　17　中山 郁大

　18　陰山 丈

　19　田口 竜生

　20　白川 竜士

　21　篠澤 輝

　22　岡田 和暉

　23　當眞 寮

　24　髙橋 三也

　25　伊藤 龍太郎

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