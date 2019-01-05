【後半20分経過！】全国高校サッカー選手権 秋田商vs流経大柏

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、フクダ電子アリーナで秋田商業高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 秋田商業高等学校(男子)
GK 12 山口 雄也
DF 2 山本 翔太
DF 3 松野 真士
DF 5 高橋 海陽
DF 18 田近 奈生
MF 6 富田 蓮史郎
MF 8 伊藤 拓
MF 9 鈴木 宝 (Cap.)
MF 10 原田 悠翔
MF 11 鈴木 銀華
FW 7 長谷川 悠
GK 1 成田 佳輝
DF 4 小日山 涼生
DF 20 武石 恭諒
DF 28 藤原 歩
MF 13 加藤 諒竜
MF 14 柏谷 一輝
MF 29 笹原 歩起
FW 24 糟谷 歩
FW 30 久保 潤竜
監督 小林 克
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
GK 1 松原 颯汰
DF 4 西尾 颯大
DF 5 関川 郁万
DF 16 清宮 優希
DF 28 横田 大樹
MF 10 熊澤 和希
MF 11 芹田 悠真
MF 18 八木 滉史
MF 20 藤井 海和
FW 9 岡本 竜
FW 14 左部 開斗 (Cap.)
GK 17 猪瀬 康介
DF 2 入江 諭
DF 3 須永 竜生
MF 6 中井 颯人
MF 8 北島 直樹
MF 21 渡會 武蔵
MF 23 間 洋登
FW 7 森山 一斗
FW 19 古谷 優斗
監督 本田 裕一郎