【大阪桐蔭のFWの強さを魅せる！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs流経大柏

全国高校ラグビー大会準決勝は1月5日 (土)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。後半12分、大阪桐蔭が連続トライ！スコアを31-12とする。
メンバー
■ 大阪桐蔭高等学校(男子)
1 江良 颯
2 中川 魁
3 安達 朋樹
4 井道 鶴
5 稲留 将貴
6 奥井 章仁
7 河村 レイジ
8 堤田 京太郎
9 萩原 周
10 嘉納 一千
11 野村 将大
12 高本 幹也
13 松山 千大(C)
14 三島 琳久
15 伴井 亮太
16 立木 隆司
17 吉田 敢太
18 村木 亮介
19 江金 海
20 大平 守
21 秋山 良雅
22 中村 航希
23 芦塚 仁
24 秋山 哲大
25 杉本琉華
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
1 葛西 拓斗
2 作田 駿介
3 神田 剛
4 田口 竜生
5 八木澤 龍翔
6 當眞 真
7 木村 倭
8 星野 竜輝
9 諸井 琉哉
10 家村 健太
11 金澤 春樹
12 土居 大吾
13 柳田 翔吾
14 永山 大地
15 浅見 亮太郎
16 石水 健太
17 中山 郁大
18 陰山 丈
19 田口 竜生
20 白川 竜士
21 篠澤 輝
22 岡田 和暉
23 當眞 寮
24 髙橋 三也
25 伊藤 龍太郎