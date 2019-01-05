【全国高校サッカー選手権準々決勝】流経大柏が秋田商から逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、フクダ電子アリーナで秋田商業高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、流経大柏は秋田商に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、流経大柏は1点、秋田商は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、流経大柏は、1点差で秋田商を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK　12　山口 雄也

DF　2　山本 翔太

DF　3　松野 真士

DF　5　高橋 海陽

DF　18　田近 奈生

MF　6　富田 蓮史郎

MF　8　伊藤 拓

MF　9　鈴木 宝 (Cap.)

MF　10　原田 悠翔

MF　11　鈴木 銀華

FW　7　長谷川 悠

GK　1　成田 佳輝

DF　4　小日山 涼生

DF　20　武石 恭諒

DF　28　藤原 歩

MF　13　加藤 諒竜

MF　14　柏谷 一輝

MF　29　笹原 歩起

FW　24　糟谷 歩

FW　30　久保 潤竜

監督　　小林 克

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK　1　松原 颯汰

DF　4　西尾 颯大

DF　5　関川 郁万

DF　16　清宮 優希

DF　28　横田 大樹

MF　10　熊澤 和希

MF　11　芹田 悠真

MF　18　八木 滉史

MF　20　藤井 海和

FW　9　岡本 竜

FW　14　左部 開斗 (Cap.)

GK　17　猪瀬 康介

DF　2　入江 諭

DF　3　須永 竜生

MF　6　中井 颯人

MF　8　北島 直樹

MF　21　渡會 武蔵

MF　23　間 洋登

FW　7　森山 一斗

FW　19　古谷 優斗

監督　　本田 裕一郎

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