【全国高校サッカー選手権準々決勝】流経大柏が秋田商から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、フクダ電子アリーナで秋田商業高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、流経大柏は秋田商に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、流経大柏は1点、秋田商は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、流経大柏は、1点差で秋田商を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK 12 山口 雄也

DF 2 山本 翔太

DF 3 松野 真士

DF 5 高橋 海陽

DF 18 田近 奈生

MF 6 富田 蓮史郎

MF 8 伊藤 拓

MF 9 鈴木 宝 (Cap.)

MF 10 原田 悠翔

MF 11 鈴木 銀華

FW 7 長谷川 悠

GK 1 成田 佳輝

DF 4 小日山 涼生

DF 20 武石 恭諒

DF 28 藤原 歩

MF 13 加藤 諒竜

MF 14 柏谷 一輝

MF 29 笹原 歩起

FW 24 糟谷 歩

FW 30 久保 潤竜

監督 小林 克

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK 1 松原 颯汰

DF 4 西尾 颯大

DF 5 関川 郁万

DF 16 清宮 優希

DF 28 横田 大樹

MF 10 熊澤 和希

MF 11 芹田 悠真

MF 18 八木 滉史

MF 20 藤井 海和

FW 9 岡本 竜

FW 14 左部 開斗 (Cap.)

GK 17 猪瀬 康介

DF 2 入江 諭

DF 3 須永 竜生

MF 6 中井 颯人

MF 8 北島 直樹

MF 21 渡會 武蔵

MF 23 間 洋登

FW 7 森山 一斗

FW 19 古谷 優斗

監督 本田 裕一郎