【速報中】尚志vs帝京長岡は、尚志が1点リードで前半を折り返す

等々力陸上競技場で行われている全国高校サッカー選手権準々決勝の尚志高等学校(男子) vs 帝京長岡高等学校(男子)の試合は前半を終え、尚志が帝京長岡相手に1点リードを奪っています。後半尚志はリードを維持できるか、帝京長岡は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 尚志高等学校(男子)
GK 1 森本 涼太
DF 2 石川 竣祐
DF 4 フォファナ マリック
DF 5 沼田 皇海
DF 14 高橋 海大
MF 6 坂下 健将
MF 11 加瀬 直輝
MF 15 大川 健 (Cap.)
MF 27 富岡 理久
FW 7 二瓶 由嵩
FW 9 染野 唯月
GK 16 鈴木 康洋
DF 3 馬目 裕也
DF 19 金本 周作
DF 26 坂従 颯蒔
DF 29 中西 草馬
MF 8 菅井 泰祥
MF 17 吉田 泰授
MF 18 河村 匠
FW 10 伊藤 綾汰
監督 仲村 浩二
■ 帝京長岡高等学校(男子)
GK 17 猪越 優惟
DF 2 小泉 善人 (Cap.)
DF 3 長渡 彗汰
DF 4 吉田 晴稀
DF 6 手塚 克志
MF 5 丸山 喬大
MF 8 田中 克幸
MF 14 谷内田 哲平
MF 22 梨本 夢斗
FW 10 小池 晴輝
FW 11 晴山 岬
GK 1 土岡 優晟
DF 12 本田 翔英
DF 16 吉田 勇介
MF 7 中島 颯太
MF 13 礒貝 飛那大
MF 19 岩﨑 慶太
FW 9 冬至 直人
FW 20 矢尾板 岳斗
FW 23 関 健斗
監督 古沢 徹