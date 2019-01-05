【速報中】東福岡vs桐蔭学園は、桐蔭学園が7点リードで前半を折り返す

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ラグビー 試合サマリー

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会準決勝の東福岡高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合は前半を終え、桐蔭学園が東福岡相手に7点リードを奪っています。後半桐蔭学園はリードを維持できるか、東福岡は7点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 東福岡高等学校(男子)

　1　木原 優作

　2　福井 翔

　3　川﨑 太雅

　4　吉永 昂生

　5　森山 雄太

　6　小島 雅登

　7　井上 風雅

　8　西濱 悠太

　9　友池 瞭汰

　10　吉村 紘

　11　高本 とむ

　12　廣瀬 雄也

　13　原口 虎太郎

　14　志氣 陸王

　15　古里 樹希

　16　久保田 達大

　17　本田 啓

　18　小西 優治

　19　上野 大樹

　20　長田 啓

　21　上嶋 楓太

　22　中森 隆太

　23　中村 太一

　24　竹下 拓己

■ 桐蔭学園高等学校(男子)

　1　床田 淳貴

　2　紀伊 遼平

　3　鈴木 康平

　4　紀伊 雄介

　5　今野 勇久

　6　西山 周作

　7　渡邉 誠人

　8　佐藤 健次

　9　小西 泰聖(C)

　10　津田 貫汰

　11　佐々木 隼

　12　江川 剛人

　13　小田原 廉

　14　西川 賢哉

　15　伊藤 大祐

　16　山口 和明

　17　平山楓

　18　寺嶋 基紘

　19　伊藤 大吉

　20　平形 風人

　21　亀井 健人

　22　島本 陽太

　23　田口 公暉

　24　石塚 勝己

　25　吉澤 雅樹

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