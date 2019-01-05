【速報中】東福岡vs桐蔭学園は、桐蔭学園が7点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会準決勝の東福岡高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合は前半を終え、桐蔭学園が東福岡相手に7点リードを奪っています。後半桐蔭学園はリードを維持できるか、東福岡は7点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 東福岡高等学校(男子)
1 木原 優作
2 福井 翔
3 川﨑 太雅
4 吉永 昂生
5 森山 雄太
6 小島 雅登
7 井上 風雅
8 西濱 悠太
9 友池 瞭汰
10 吉村 紘
11 高本 とむ
12 廣瀬 雄也
13 原口 虎太郎
14 志氣 陸王
15 古里 樹希
16 久保田 達大
17 本田 啓
18 小西 優治
19 上野 大樹
20 長田 啓
21 上嶋 楓太
22 中森 隆太
23 中村 太一
24 竹下 拓己
■ 桐蔭学園高等学校(男子)
1 床田 淳貴
2 紀伊 遼平
3 鈴木 康平
4 紀伊 雄介
5 今野 勇久
6 西山 周作
7 渡邉 誠人
8 佐藤 健次
9 小西 泰聖(C)
10 津田 貫汰
11 佐々木 隼
12 江川 剛人
13 小田原 廉
14 西川 賢哉
15 伊藤 大祐
16 山口 和明
17 平山楓
18 寺嶋 基紘
19 伊藤 大吉
20 平形 風人
21 亀井 健人
22 島本 陽太
23 田口 公暉
24 石塚 勝己
25 吉澤 雅樹