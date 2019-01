配信開始・事前登録受付中のiPhone/Android向け最新おすすめスマホゲームアプリ

新作や事前登録受付中のiPhone/Android向け最新おすすめスマホゲームアプリを紹介。新作アプリ「DarkAvenger X」「ムービーマスター」「ローズオンライン」などに注目!

■新作スマホゲームアプリ

「ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路」は、仲間たちと一緒に7つの惑星を冒険できるファンタジーMMORPGだ。

プレイヤーは、ローグ・ソルジャー・メイジ・ガンナーといった中から好きな職業を選択、ステータスやアイテムを強化して自分だけのキャラクターを育てていくことができる。

ほかにも、可愛いペットと一緒に旅をしたり、個性的な乗り物に乗ったりすることも可能だ。チャット以外にもスタンプやエモーションが多数用意されており、友達との会話を盛り上げてくれるぞ。

バトルでは、パーティーマッチングシステムやインスタンスダンジョンなどを利用でき、友達と一緒に楽しむことができる。

ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路をダウンロード

「ブラックアイアン:逆襲の戦艦島」は、海面上昇によって海の資源を奪い合う2055年の世界を舞台に、艦隊バトルを繰り広げる戦略シミュレーションゲームだ。

プレイヤーは大本営を設置し、艦隊を編成、艦隊の指揮をとり艦隊戦に挑むことになる。艦船は、艦載砲や魚雷といった武器や、装甲や装置などを装備して強化が可能だ。登場する艦種も豊富で、潜水艦・巡洋艦・戦列艦など最大5隻編成して艦隊をつくることができる。もちろん、大和や長門といった史実に登場する艦船も多数登場するぞ。

プレイヤーの基地となる島には、さまざまな研究施設や資源施設を建造できる。地形の改造や放題を設置して最強の基地を作り上げよう。

準備が整ったらプレイヤー同士の5vs5のリアルタイム艦隊バトルに挑めるぞ。艦隊を指揮して敵艦隊を撃破しよう!

ブラックアイアン:逆襲の戦艦島をダウンロード

「ドラゴンネストM」は、痛快なコンボアクションが特徴の3DアクションRPGだ。

レイヤーは「ウォーリアー」「クレリック」など複数の職業から好きな職業を選び、1000種類を超える装備やコスチュームでキャラクターをカスタマイズし、自分だけのアバターで広大な世界を冒険する。

他のプレイヤーと協力して強大なボスを討伐する「ネスト」を始め、プレイヤー同士で最強を競う「闘技場」や、ほのぼのとした生活を楽しめる「農園」など、非常に豊富なコンテンツを楽しむことができる。

ドラゴンネストMをダウンロード

「アート・オブ・コンクエスト」は、世界中の仲間と協力し王座を狙う本格ストラテジーRPG。城を築き、ドラゴンを育て、ユニークな英雄とともに世界に挑もう!

アイテムを集め、強固な城を築こう!登場する20人以上の英雄を育て、装備やスキルでカスタマイズ。オンラインのPvP対戦で全世界のプレイヤーと戦おう!

アート・オブ・コンクエストをダウンロード

「わくわくファンタジー」は、アバター要素やバトル系コンテンツ、マイルームなど豊富なコンテンツが魅力のほのぼの系MMORPGだ。

パンダのきぐるみやスクール水着、メイド服に軍服など200種類以上ものアバター衣装で好みのキャラクターを作成。オリジナルスタンプやボイスチャットなどでコミュニケーションを楽しむことができるぞ。

バトルではモンスター退治やプレイヤー同士の対戦などが用意されている。大型マルチPvPやソロクエストなど多彩でスキル攻撃や連続攻撃など華麗な攻撃を繰り出すことができるぞ。

わくわくファンタジーをダウンロード

「ブロスタ」は、個性豊かな能力を持ったキャラクターを操り、3分のバトルに挑むチームバトルゲームだ。

一人で戦うのはもちろん、友達と共闘するといった多彩なモードを楽しむことが可能。キャラクターをアンロックしたり、ユニークなスキンを手にれたりと、自分だけのキャラクター、自分だけの戦術を生み出すことができるぞ。

ブロスタをダウンロード

■事前登録中のスマホゲームアプリ

「メリーガーランド」は、主人公とヒロインの願いを叶える花を探すストーリーを楽しむことができる、新感覚放置ゲームだ。

記憶を失った天使「レーニア」と記憶と体を失った存在「プレイヤー」が、自分たちの失ったものを手に入れる為、メリーガーランドを求めて「アマグニ」を旅する物語。多く仲間たちと出会い、無限ともいえる世界でアマと呼ばれる敵と戦うことになる。

30人以上もの声優陣が魅力的なキャラクターたちのボイスを担当。ストーリーを盛り上げるぞ。

メリーガーランドに事前登録

「ムービーマスター」は、映画館の経営者となって俳優のスカウトから育成、映画の撮影に宣伝までを行い、世界一の映画館を目指すシミュレーションゲーム。

俳優は国籍や得意ジャンルが異なる100人以上が登場し、脚本や演出を決めたら、マッチする俳優をキャスティングしていくのだ。興行で得た資金を使って施設をグレードアップさせることで、さらに品質の高い映画が作成可能となる。

ムービーマスターに事前登録

「ダークアベンジャー X」は、モンスターライドでモンスターに乗って大暴れし、武器強奪で敵から武器を奪い、華麗にトドメを刺すフィニッシュスキル、ド迫力な爽快アクションが楽しめるフリースタイルアクションRPGだ。

自由自在なアクションで己の思うがままに闘い、強敵から勝利を掴み取れ!

DarkAvenger Xに事前登録

「リボルバーズエイト」は、桃太郎やシンデレラ、金太郎といった国内外を問わず多彩なおとぎ話のキャラクターが集結、作品イメージを飛び越えたパンクなヒーローたちと共に世界中のプレイヤーと戦う、リアルタイムストラテジーゲームだ。プレイヤーはさまざまな特徴を持った8枚のカードを駆使して、相手のタワーを壊すことが目標になる。

カードには、ヒーローのほか、ミニオン、建物、魔法といった種類が存在しており、デッキが重要になることはもちろん、ヒーローのスキル使用のタイミングも勝敗を大きく左右するぞ。

個性豊かなヒーローターたちが織りなすストーリを楽しめるクエストはもちろん、世界中のプレイヤーとリアルタイムに対戦できるリーグマッチなどが用意されているので、いつでも腕を試すことが可能だ。

リボルバーズエイトに事前登録

「モバイル・ロワイヤル」は、世界規模で行われるハイグラフィック戦略MMORPGだ。

都市を発展させたり、さまざまな部族と交易したり、いろいろな部隊で自分だけの軍隊を編成することが可能。そしてギルド仲間と協力して、敵の城を攻め落とし王国のトップを目指す。

モバイル・ロワイヤルに事前登録

