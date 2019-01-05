【全国高校サッカー選手権準々決勝】尚志が帝京長岡から逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、等々力陸上競技場で尚志高等学校(男子) vs 帝京長岡高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、尚志は帝京長岡に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、尚志は1点、帝京長岡は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、尚志は、1点差で帝京長岡を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 尚志高等学校(男子)

GK　1　森本 涼太

DF　2　石川 竣祐

DF　4　フォファナ マリック

DF　5　沼田 皇海

DF　14　高橋 海大

MF　6　坂下 健将

MF　11　加瀬 直輝

MF　15　大川 健 (Cap.)

MF　27　富岡 理久

FW　7　二瓶 由嵩

FW　9　染野 唯月

GK　16　鈴木 康洋

DF　3　馬目 裕也

DF　19　金本 周作

DF　26　坂従 颯蒔

DF　29　中西 草馬

MF　8　菅井 泰祥

MF　17　吉田 泰授

MF　18　河村 匠

FW　10　伊藤 綾汰

監督　　仲村 浩二

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK　17　猪越 優惟

DF　2　小泉 善人 (Cap.)

DF　3　長渡 彗汰

DF　4　吉田 晴稀

DF　6　手塚 克志

MF　5　丸山 喬大

MF　8　田中 克幸

MF　14　谷内田 哲平

MF　22　梨本 夢斗

FW　10　小池 晴輝

FW　11　晴山 岬

GK　1　土岡 優晟

DF　12　本田 翔英

DF　16　吉田 勇介

MF　7　中島 颯太

MF　13　礒貝 飛那大

MF　19　岩﨑 慶太

FW　9　冬至 直人

FW　20　矢尾板 岳斗

FW　23　関 健斗

監督　　古沢 徹

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