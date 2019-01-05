【全国高校サッカー選手権準々決勝】尚志が帝京長岡から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、等々力陸上競技場で尚志高等学校(男子) vs 帝京長岡高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、尚志は帝京長岡に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、尚志は1点、帝京長岡は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、尚志は、1点差で帝京長岡を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 尚志高等学校(男子)

GK 1 森本 涼太

DF 2 石川 竣祐

DF 4 フォファナ マリック

DF 5 沼田 皇海

DF 14 高橋 海大

MF 6 坂下 健将

MF 11 加瀬 直輝

MF 15 大川 健 (Cap.)

MF 27 富岡 理久

FW 7 二瓶 由嵩

FW 9 染野 唯月

GK 16 鈴木 康洋

DF 3 馬目 裕也

DF 19 金本 周作

DF 26 坂従 颯蒔

DF 29 中西 草馬

MF 8 菅井 泰祥

MF 17 吉田 泰授

MF 18 河村 匠

FW 10 伊藤 綾汰

監督 仲村 浩二

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK 17 猪越 優惟

DF 2 小泉 善人 (Cap.)

DF 3 長渡 彗汰

DF 4 吉田 晴稀

DF 6 手塚 克志

MF 5 丸山 喬大

MF 8 田中 克幸

MF 14 谷内田 哲平

MF 22 梨本 夢斗

FW 10 小池 晴輝

FW 11 晴山 岬

GK 1 土岡 優晟

DF 12 本田 翔英

DF 16 吉田 勇介

MF 7 中島 颯太

MF 13 礒貝 飛那大

MF 19 岩﨑 慶太

FW 9 冬至 直人

FW 20 矢尾板 岳斗

FW 23 関 健斗

監督 古沢 徹