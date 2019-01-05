【全国高校サッカー選手権準々決勝】瀬戸内が日本航空から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、フクダ電子アリーナで瀬戸内高等学校(男子) vs 日本航空高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、瀬戸内は日本航空に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、瀬戸内は1点、日本航空は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、瀬戸内は、1点差で日本航空を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK 21 井上 大也

DF 2 松崎 聖人

DF 3 児玉 絢

DF 5 篤 快青

DF 6 大西 健太

MF 7 吉田 寛太

MF 10 佐々木 達也 (Cap.)

MF 11 田辺 利樹

FW 8 加藤 竜大

FW 9 川岸 怜央

FW 20 中川 歩夢

GK 12 長谷川 智貴

DF 29 石橋 颯

MF 13 岩田 源己

MF 17 宮内 勇太

MF 18 伊藤 朋樹

FW 4 足立 巧真

FW 14 宮本 大貴

FW 19 山下 晴生

FW 22 ハード デリアス

監督 安藤 正晴

■ 日本航空高等学校(男子)

GK 1 橋本 亮太

DF 2 篠原 靖

DF 3 能口 岳斗

DF 4 小田 翔大

MF 5 栗原 巧貴

MF 6 塚越 誠也 (Cap.)

MF 7 中島 偉吹

MF 8 齊藤 泰征

FW 10 師岡 柊生

FW 11 坂本 順平

FW 17 稲見 龍翔

GK 21 小林 優翔

DF 13 嶋津 柚杏

DF 14 村本 皓汰

DF 22 庄司 景翔

MF 15 渡辺 脩人

MF 16 加藤 祥真

FW 9 江井 晋之助

FW 18 千葉 玲音

FW 20 周 余冶

監督 仲田 和正