【全国高校サッカー選手権準々決勝】瀬戸内が日本航空から逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、フクダ電子アリーナで瀬戸内高等学校(男子) vs 日本航空高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、瀬戸内は日本航空に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、瀬戸内は1点、日本航空は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、瀬戸内は、1点差で日本航空を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK　21　井上 大也

DF　2　松崎 聖人

DF　3　児玉 絢

DF　5　篤 快青

DF　6　大西 健太

MF　7　吉田 寛太

MF　10　佐々木 達也 (Cap.)

MF　11　田辺 利樹

FW　8　加藤 竜大

FW　9　川岸 怜央

FW　20　中川 歩夢

GK　12　長谷川 智貴

DF　29　石橋 颯

MF　13　岩田 源己

MF　17　宮内 勇太

MF　18　伊藤 朋樹

FW　4　足立 巧真

FW　14　宮本 大貴

FW　19　山下 晴生

FW　22　ハード デリアス

監督　　安藤 正晴

■ 日本航空高等学校(男子)

GK　1　橋本 亮太

DF　2　篠原 靖

DF　3　能口 岳斗

DF　4　小田 翔大

MF　5　栗原 巧貴

MF　6　塚越 誠也 (Cap.)

MF　7　中島 偉吹

MF　8　齊藤 泰征

FW　10　師岡 柊生

FW　11　坂本 順平

FW　17　稲見 龍翔

GK　21　小林 優翔

DF　13　嶋津 柚杏

DF　14　村本 皓汰

DF　22　庄司 景翔

MF　15　渡辺 脩人

MF　16　加藤 祥真

FW　9　江井 晋之助

FW　18　千葉 玲音

FW　20　周 余冶

監督　　仲田 和正

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