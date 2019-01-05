【全国高校サッカー選手権準々決勝】瀬戸内が日本航空から逃げ切り勝利

全国高校サッカー選手権準々決勝は1月5日 (土)、フクダ電子アリーナで瀬戸内高等学校(男子) vs 日本航空高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、瀬戸内は日本航空に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、瀬戸内は1点、日本航空は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、瀬戸内は、1点差で日本航空を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 瀬戸内高等学校(男子)
GK 21 井上 大也
DF 2 松崎 聖人
DF 3 児玉 絢
DF 5 篤 快青
DF 6 大西 健太
MF 7 吉田 寛太
MF 10 佐々木 達也 (Cap.)
MF 11 田辺 利樹
FW 8 加藤 竜大
FW 9 川岸 怜央
FW 20 中川 歩夢
GK 12 長谷川 智貴
DF 29 石橋 颯
MF 13 岩田 源己
MF 17 宮内 勇太
MF 18 伊藤 朋樹
FW 4 足立 巧真
FW 14 宮本 大貴
FW 19 山下 晴生
FW 22 ハード デリアス
監督 安藤 正晴
■ 日本航空高等学校(男子)
GK 1 橋本 亮太
DF 2 篠原 靖
DF 3 能口 岳斗
DF 4 小田 翔大
MF 5 栗原 巧貴
MF 6 塚越 誠也 (Cap.)
MF 7 中島 偉吹
MF 8 齊藤 泰征
FW 10 師岡 柊生
FW 11 坂本 順平
FW 17 稲見 龍翔
GK 21 小林 優翔
DF 13 嶋津 柚杏
DF 14 村本 皓汰
DF 22 庄司 景翔
MF 15 渡辺 脩人
MF 16 加藤 祥真
FW 9 江井 晋之助
FW 18 千葉 玲音
FW 20 周 余冶
監督 仲田 和正