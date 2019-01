米オーガニックスキンケアブランドから「スペシャルキット」　

メリーゴーラウンド(東京都港区)は、「HERBIVORE BOTANICALS(ハービヴォア ボタニカルズ)」から「SELF LOVE KIT(セルフラブ キット)」を2019年1月15日に数量限定で発売する。

日本初のスペシャルキット発売!

「HERBIVORE BOTANICALS」は、Julia、Alex夫妻が米シアトルの自宅のキッチンでスタートさせたというオーガニックスキンケアブランド。100%天然由来成分にこだわり、香りや使用感の良い高品質な製品を届けている。

「HERBIVORE BOTANICALS」日本上陸以来初

発売以来大人気だというイルミネイトボディオイル(ローズクオーツ)をはじめ、シュガースクラブ(フェイス&ボディー)、スキンソフトニングバスソークをオリジナルパッケージに詰め込んだスペシャルキットが登場。日本国内で販売されるのは、同ブランドが日本に上陸して以来、初めてのことだという。

イルミネイトボディーオイル(60ミリリットル)は、宝石のローズクオーツからインスパイアされて開発。繊細に輝くラメを配合したボディーオイルだ。光の反射を利用して、肌に自然な輝きと立体感をプラスしてくれる。やさしいローズにみずみずしいジャスミン、オーキッドをミックスしたラグジュアリーで華やかな香りが特長だ。

シュガースクラブ(112グラム)は、オーガニックバージンココナッツオイルと砂糖をプラスした、オイルインタイプのスクラブ。すべすべの肌触りに導くと共に、肌を保湿してしっとりモチモチに。甘くやさしいココナッツ&ローズの香り。

スキンソフトニングバスソーク(112グラム)は、オーガニックココナッツミルクをベースに、天然のバニラ精油をプラスした贅沢なパウダー状の入浴剤。肌にうるおいを補給し、しっとりとやわらかな触り心地を叶えた。

HERBIVORE BOTANICALSブランド公式サイト、BEAUTY LIBRARY青山店・新宿ミロード店、ESTNATION六本木店・銀座店、CIBONE CASEなどで取り扱う。価格は5800円(税別)。

なお、It's so easy青山店、同 Official Online Store、同 POP UP SHOP(伊勢丹新宿店内)限定で19年1月9日から先行販売を行う。<J-CASTトレンド>