17車両編成の高速鉄道「復興号」、運行開始

4日、中国鉄路北京局集団公司の高速鉄道北京区間で、間もなく運行を開始する車両を検査する作業員。（北京＝新華社記者/邢広利）
【新華社北京1月5日】中国の鉄道は5日午前0時より、新たな運行ダイヤをスタートさせ、時速350キロの17車両編成「復興号」が初めて北京と上海を結ぶ京滬（けいこ）高速鉄道で運行を開始した。今回初めて運行した17車両編成の高速鉄道「復興号」は全長が439.9メートル、乗客定員が1283人で、16車両編成より7.5％増えた。
4日、中国鉄路北京局集団公司の高速鉄道北京区間で、間もなく運行を開始する車両を検査する作業員。（北京＝新華社記者/邢広利）
4日、中国鉄路北京局集団公司の高速鉄道北京区間で、間もなく運行を開始する車両を検査する作業員。（北京＝新華社記者/邢広利）
4日、間もなく運行を開始する車両が、中国鉄路北京局集団公司の高速鉄道北京区間に停車している。（北京＝新華社記者/邢広利）
4日、中国鉄路北京局集団公司の高速鉄道北京区間で、間もなく運行を開始する車両を検査する作業員。（北京＝新華社記者/邢広利）
4日、中国鉄路北京局集団公司の高速鉄道北京区間で、間もなく運行を開始する車両を検査する作業員。（北京＝新華社記者/邢広利）