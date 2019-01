【コレ英語で言えますか？】細かすぎる分別「ややもえるゴミ」？

分別しまくるゴミ箱が話題

昨年10月、大阪の枚方パークにある“分別しまくりゴミ箱”が話題になりました。

1912年の開園以来、関西を代表する遊園地として「ひらパー」の愛称で親しまれ、近年ではアニメコラボや映画のパロディポスターなど、攻めの企画でファンを獲得していましたが、今回はおもしろいゴミ箱がネットを賑わせました。

投入口は10個!?

イセリア・クイーン(@ethereal_bind)さん

投入口はなんと10個!

しかも、「ややもえるゴミ」「やたらもえるゴミ」「そこはかとなくもえるゴミ」など、同じ可燃ゴミでも“どれくらい燃える”のかを細かく分類し、ユーモラスに説明しています。

「ややもえるゴミ」ってなんていうの?

驚くほど細かすぎる分別。

その中にある「ややもえるゴミ」は英語で何と言うのでしょうか。

“A little combustible garbage” “extremely combustible garbage”

“detail-oriented garbage separation”

【解説】

ここでは、「やや」と言う表現にa little(少しの)、「やたら」と言う表現にextremely(極めて)を使用します。

程度を表現するには他にも、so/very/really(とても)や、fairly/ pretty/ quite (結構)a bit/ somewhat (少し・やや)などがあります。

ゴミ: garbage/ trash/ rubbish

分別する: separate/ sort out

燃える(可燃性の): combustible/ flammable

燃えない(不燃性の): non-combustible/ non-flammable

細かすぎる: detail-oriented (細部に気を配った)/ meticulous (几帳面・細部までこだわった)

夫は燃えるゴミ?!

My husband would be categorized as a little combustible garbage.

「わたしの夫は、やや燃えるゴミかもしれないわ。」

Oh, my husband is a kind of fatty, so would be extremely combustible!

「あら、うちは脂がのってるからやたら燃えるゴミね!」

妻たちの井戸端会議は終わりません。

※どうしても夫を捨てたい時は、各行政窓口に連絡してくださいね。

それでは次回もお楽しみに。

Good luck !

